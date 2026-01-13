Il Torino lavora per riportare Castagne in Italia: il Fulham chiede 8-10 milioni di euro

Il Torino sarà impegnato questa sera all'Olimpico nella serata di Coppa Italia contro la Roma, ma Gianluca Petrachi continua a lavorare e a cercare rinforzi per la sua squadra. Secondo quanto riportato da La Stampa, l'idea è riportare in Italia Timothy Castagne, vecchia conoscenza del nostro calcio e da sempre pupillo di Urbano Cairo. Il Fulham per liberarlo chiede 8-10 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da parte dei granata, soprattutto perché il calciatore andrà in scadenza l'anno prossimo e ha già 30 anni.

L'esterno guadagna più di 2 milioni di euro all'anno e in carriera ha calcato palcoscenici importanti. In carriera infatti vanta 112 presenze e 5 gol con il Leicester, 99 apparizioni e 3 reti con il Genk, 96 gettoni e 8 centri con l'Atalanta e 89 sfide e 2 gol con il Fulham. Nel suo palmares annovera una FA Cup.