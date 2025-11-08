Il Torino non sfata il tabù Stadium, ma il secondo pari consecutivo nel derby è comunque storico

Il Torino non perde, ma non vince. E comunque un motivo per sorridere lo ha, anche solo pensando a questo campionato: la peggior difesa di questa Serie A - insieme con Hellas e Fiorentina - è riuscita a fermare una squadra, sulla carta, da primissime posizioni della classifica.

Quanto al pregresso, la vittoria del Toro in casa della Juve resta una sconosciuta: l’ultima volta, Giorgia vinceva Sanremo con “Come Saprei” e Forrest Gump sei premi Oscar. Però il pareggio di oggi ha comunque una rilevanza storica, perché si tratta del secondo risultato utile consecutivo nei derby per i granata, dopo il pari nel girone di ritorno dello scorso campionato. Non accadeva dalla stagione 2001/2002, non proprio l’altro ieri.

Rispetto ad altri pareggi della stagione granata - su tutti il 2-2 con il Pisa, ovviamente - quello di oggi è un risultato da bicchiere mezzo pieno, più che mezzo vuoto. La stagione del Toro non svolta e la dimensione della squadra di Marco Baroni (oggi squalificato) è ancora un punto interrogativo. Ma il tecnico fiorentino supera uno scoglio mica da poco, per chi vive nell’ombra granata della Mole.