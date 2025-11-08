Scintille nel derby Torino-Juve, Vanoli perde già Kean, Balzaretti all'OM: le top news delle 22

Pareggite Juve, nervi tesi nel derby

Rieccola, la pareggite della Juventus. Dopo il segno X in Champions, arriva un altro 0-0 nel Derby della Mole, il quarto pareggio in undici giornate per la squadra di Luciano Spalletti. A Torino va in scena una gara dominata nel possesso dai bianconeri ma povera di emozioni. Paleari salva il Toro su Conceicao e Vlahovic, Di Gregorio risponde su Simeone e Che Adams. Nel finale, scintille tra Spalletti e Leonardo Colucci, vice di Marco Baroni, per un episodio di gioco giudicato poco sportivo dal tecnico juventino. "Cose da derby, cose normali", ha poi spiegato Spalletti a Dazn nel post partita.

Kean ko e il duro striscione della Fiesole

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Domani al Ferraris contro il Genoa, il nuovo tecnico viola dovrà fare a meno di Moise Kean: l’attaccante è stato escluso dai convocati per un trauma alla tibia sinistra rimediato nell’ultima gara di Conference League contro il Mainz. Assenti anche Lamptey, Kouamé, Gosens e Sabiri. Intanto, davanti al Franchi è apparso uno striscione firmato Curva Fiesole e rivolto ai giocatori: "Senza mister non avete più scusanti... Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti!". Un messaggio diretto alla squadra, chiamata a reagire subito.

Balzaretti riparte da Marsiglia

Dopo l’indizio della sua presenza al Velodrome per Olympique Marsiglia-Atalanta, è arrivata anche l’ufficialità: Federico Balzaretti entra a far parte dell’équipe dirigenziale sportiva del club francese. L’ex terzino della Roma e dirigente dell’Udinese si prepara così a una nuova avventura internazionale, portando la propria esperienza nella gestione sportiva di una delle società più prestigiose di Francia: sarà vice-direttore sportivo.