Torino, Ismajli su Paleari: "Grande professionista, dava tutto anche quando non giocava"

Il difensore del Torino Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina contro la Juventus terminata 0-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Grande prova difensiva.

"Nel primo tempo eravamo troppo bassi, nel secondo siamo andati più avanti e avuto occasioni. Abbiamo un grandissimo portiere".

Super Paleari.

"Grandissimo portiere e grande professionista, anche quando non giocava era il primo a sostenerci e a dare tutto negli allenamenti".