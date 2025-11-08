Torino, Ismajli su Paleari: "Grande professionista, dava tutto anche quando non giocava"
Il difensore del Torino Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina contro la Juventus terminata 0-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.
Grande prova difensiva.
"Nel primo tempo eravamo troppo bassi, nel secondo siamo andati più avanti e avuto occasioni. Abbiamo un grandissimo portiere".
Super Paleari.
"Grandissimo portiere e grande professionista, anche quando non giocava era il primo a sostenerci e a dare tutto negli allenamenti".
