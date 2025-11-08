Juve-Torino, Marelli promuove Zufferli: "Non c'è rigore su McKennie. Su Paleari-Vlahovic..."

“Grande prova generale per Zufferli che diventerà internazionale”. Dalle frequenze di Dazn, Luca Marelli commenta così la direzione arbitrale di Juventus-Torino: “Due gli episodi da rivedere: la caduta di McKennie in area con un contatto con Ismajli. In realtà Ismajli scivola e McKennie allarga la gamba sinistra, per trovare l’equilibrio e non per cercare il contatto: in ogni caso si tratta di un contatto del tutto fortuito e di una decisone corretta di lasciar correre”.

Spazio anche al contatto aereo tra Paleari e Vlahovic: “Avviene verso la fine del primo tempo, in queste circostanze quello che conta è che il portiere tocchi chiaramente il pallone. Poi c’è effettivamente un contatto tra la mano sinistra di Paleari e la testa di Vlahovic.

Fortuna? In questi casi sì, oltre alla bravura del portiere: se non avesse preso il pallone avrebbe dovuto esserci controllo VAR e on field review”.