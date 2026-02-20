Genoa, è tempo di rinnovi: Leali e Ekuban vicini, in stand-by la situazione di Martin
Con il mercato ormai chiuso, il Genoa pensa ai giocatori in scadenza. Il club di Villa Rostan in questo periodo sta valutando le situazioni dei diversi giocatori i cui contratti saranno in scadenza o il prossimo giugno o nel 2027. Fra i primi ci sono Nicola Leali e Caleb Ekuban. Entrambi i giocatori termineranno, per il momento, l'avventura fra poco più di quattro mesi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, sia il portiere che l'attaccante potrebbero andare verso il rinnovo.
Differente invece la questione legata ad Aaron Martin. L'esterno spagnolo, si legge sempre sul quotidiano, andrà in scadenza a giugno ma c'è una clausola per rinnovare il contratto di un anno alle stesse condizioni attuali. L'idea però del club è quello di prolungare ancora di più la sua permanenza a Genova con un ritocco dell'ingaggio.
Per il momento non ci sarebbe un'intesa sulle cifre e la situazione sarebbe in stand-by.
