Il Torino reagisce dopo il 6-0: da lunedì squadra in ritiro fino alla gara con il Lecce

"Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì". Così Marco Baroni si è espresso dopo il clamoroso 6-0 patito oggi contro il Como, una fiducia confermata anche da quanto raccolto da noi di TMW. Il tecnico non è visto come il principale problema di questi crolli granata e rimarrà al suo posto.

Sky fa sapere che la società ha comunque deciso di reagire: i granata trascorreranno tutta la settimana in ritiro, per preparare la partita di domenica prossima contro il Lecce, che al momento è un vero e proprio scontro salvezza. La zona retrocessione, infatti dista solo 6 punti, motivo per cui servirà ripartire con una vittoria per cancellare l’ultimo brutto ko.

Per la precisione, la squadra di Baroni si radunerà lunedì 26 gennaio.