Il Torino torna formato campionato: niente tris con la Roma, 7 sconfitte nelle ultime 10

Torna il campionato e il Toro mostra di nuovo la brutta copia della Coppa Italia. I granata di Baroni perdono di nuovo, con la Roma finisce 0-2 e ora la striscia negativa si sta facendo davvero preoccupante: sette tonfi nelle ultime dieci giornate, mentre allo stadio Olimpico Grande Torino sono tre di fila. L’unico lampo positivo in un cielo grigio minaccioso di tempesta è l’accesso ai quarti di finale di Coppa, ottenuto proprio contro i giallorossi, ma non basta per mettere una toppa alla flessione totale di Vlasic e compagni dell’ultimo periodo. “Perdere davanti ai propri tifosi fa male e fa sempre girare le scatole, purtroppo abbiamo preso il 2-0 nel miglior momento nostro quando potevamo pareggiare - la riflessione del tecnico - e abbiamo pagato un po’ le tante gare ravvicinate: giocare ogni due o tre giorni non ci aiuta". Anche contro la Roma non ha potuto contare su rinforzi dal mercato: “Lo stiamo affrontando fianco a fianco con società e direttore, io credo in questa squadra e sono concentrato soltanto sul lavoro" dice l’allenatore.

Il primo colpo, però, è ad un passo dall’ufficialità. “Obrador ha visto la partita con noi e farà le visite mediche” ha annunciato il presidente Urbano Cairo, con il classe 2004 che è già sbarcato sotto la Mole. Lo spagnolo è reduce da un lungo periodo di inattività, tanto da aver disputato gli ultimi 90 minuti lo scorso 30 novembre (tra l’altro con il Benfica B, ndr) e non aver più messo piede in campo negli ultimi 50 giorni, con un totale di 3 presenze stagionali. Toccherà a Baroni restituirgli continuità e condizione, mentre il patron prevede altri acquisti: “Abbiamo altre cose, appena avremo concretezza le annunceremo” ha aggiunto Cairo. Sulla partita contro la Roma, però, lo stesso numero 1 del club di via Viotti non ha nascosto la sua amarezza: “Speravo nel 'non c'è due senza tre', ma la Roma ha fatto molto meglio di noi - l’analisi sullo 0-2 al Grande Torino - e sinceramente mi aspettavo di meglio: non penso che lo stadio influenzi in negativo i risultati, tra le sconfitte c’è anche la gara stradominata contro il Cagliari ma sicuramente dobbiamo concretizzare di più in queste sfide davanti ai nostri tifosi”