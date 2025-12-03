Il Venezia segna il gol della bandiera con Sagrado e accorcia: Inter avanti di tre gol
Il Venezia accorcia le distanze nell'ottavo di finale di Coppa Italia in casa dell'Inter al 66'. La rete è di Sagrado, con deviazione decisiva però di Carlos Augusto sul suo tiro dall'interno dell'area di rigore: Martinez beffato, 4-1 per i nerazzurri.
