Cagliari, Luperto: "Avevamo creduto all'impresa. Napoli? Tornare è sempre emozionante"

Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari ed ex Napoli, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta ai rigori maturata al Maradona negli ottavi di Coppa Italia. Un’eliminazione che lascia rammarico, soprattutto per la reazione avuta dai rossoblù nella ripresa: “C’è amarezza, perché ci avevamo creduto. Nel secondo tempo, con i cambi, abbiamo trovato freschezza e fatto un’ottima partita. Questa gara ci servirà per le prossime”.

Il Cagliari ora deve subito voltare pagina: domenica li attende la trasferta contro la Roma, un altro impegno ad altissima difficoltà. Luperto lo sa bene: “Sarà dura, affrontiamo una squadra in salute. Dovremo metterci lo stesso atteggiamento di oggi per ottenere un risultato”.

Per il centrale rossoblù, il ritorno al Maradona ha rappresentato un momento speciale, come sempre accade quando torna nella città che lo ha lanciato nel grande calcio: “Un’emozione grandissima, unica. Ogni volta che torno qui è un sentimento che mi porto dentro”.