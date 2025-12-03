Diouf, doppio Thuram ma pure Frattesi: l'Inter sperimentale regala ottime indicazioni a Chivu

"Devo dare fiducia ai ragazzi, se lo meritano e io stesso devo fare delle prove". Aveva parlato così prima del fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia col Venezia il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, ragionando sulle scelte di formazione che avevano premiato tante seconde linee. Dal primo minuto infatti si sono visti Diouf e Luis Henrique, due fra i meno utilizzati in stagione. Ma pure Josep Martinez e Davide Frattesi. E le risposte sono arrivate forti e chiare, al netto di un divario tecnico particolarmente evidente.

Il portiere spagnolo era al rientro dopo l'incidente vicino ad Appiano Gentile, col gruppo e la società che sono sempre stati vicino all'ex Genoa. Con lui si è rivisto in campo anche Mkhitaryan, al rientro dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per oltre un mese. Non era propriamente al rientro, ma la sua presenza dal primo minuto e l'impatto avuto testimoniano come anche Marcus Thuram stia viaggiando spedito verso la miglior condizione. Per lui doppietta.

Condizione buona che è sembrato avere anche Davide Frattesi, giocatore sempre più al centro di voci di mercato visto lo scarsissimo impegno: per il centrocampista sono arrivati due assist, a testimonianza di come la sua capacità di incidere non sia venuta meno. Poi i minuti per Cocchi, Bovo e Spinacce, il riposo per i big come Calhanoglu, Dimarco e Lautaro, ma anche e soprattutto i gol: quello di Pio Esposito, alla prima esultanza nerazzurra a San Siro dopo quella con la Nazionale. E anche il primo in maglia Inter di Diouf, in crescita costante dopo un inizio di stagione da assente ingiustificato. Con quello di Bonny in chiusura, tanto per restare sui rientri. Insomma, dal 5-1 del Venezia a San Siro sono arrivate tante e diverse indicazioni positive per Cristian Chivu e la sua Inter.