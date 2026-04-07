Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MILAN, TARE BLINDA LEAO: "HA DUE ANNI DI CONTRATTO". UGARTE VIA DA MANCHESTER: JUVENTUS IN POLE, LO UNITED FISSA IL PREZZO A 40 MILIONI. PER RAPHAEL GUERREIRO LA PRIMA RIVALE È IL BENFICA, BESIKTAS ALLA FINESTRA. NAPOLI E ATALANTA FRA LE SQUADRE INTERESSATE AL GIOVANE ATCHESON

Intervenuto a DAZN prima della sfida con il Napoli, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato anche del futuro di Rafael Leao: "Ha un contratto per altri due anni, è un giocatore molto importante per il Milan. Le sue qualità sono fuori discussione. ha avuto tanti infortuni che non l'hanno fatto esprimere al meglio".

Manuel Ugarte è pronto a lasciare il Manchester United nella prossima finestra di mercato estiva. A riportarlo è CaughtOffside, spiegando che i Red Devils sono disposti a cedere il centrocampista uruguaiano e che la Juventus è in questo momento la pretendente più concreta. Arrivato dal PSG nell'estate del 2024 con un contratto fino al 2029, il 24enne non è mai riuscito a imporsi definitivamente. Solo 21 presenze in Premier League, mai un posto da titolare consolidato. La sua volontà di partire è nota internamente al club da tempo (a gennaio aveva esplorato l'ipotesi di un prestito, bloccata dalla società) ma ora lo scenario è cambiato: una cessione a titolo definitivo è sempre più probabile. La pretendente in pole è la Juventus. L'interesse bianconero per Ugarte risale ai tempi dello Sporting CP e un approdo in Serie A è considerato lo scenario più probabile, con la variabile legata alla qualificazione della Juventus in Champions League. Il Manchester United valuta Ugarte intorno ai 40 milioni di euro. Lo stipendio (circa 4 milioni netti annui) non è ritenuto un ostacolo per i club interessati. Oltre alla Juventus, anche il Galatasaray è rientrato in corsa, pronto a garantire al centrocampista il minutaggio che gli è mancato a Manchester. Newcastle e Aston Villa monitorano la situazione, mentre le opzioni Ajax e Sunderland sono al momento considerate poco probabili.

Raphael Guerreiro saluterà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il club bavarese ha confermato ufficialmente che il contratto del terzino portoghese non verrà rinnovato: il 32enne si libererà a parametro zero, diventando uno dei nomi più appetibili del mercato estivo. Lo riporta SportBILD, secondo cui tre club si sono già portati in posizione: Juventus, Benfica e Besiktas. A fare chiarezza sulla situazione è stato il direttore sportivo del Bayern Christoph Freund, che prima della partita contro il Friburgo ha chiuso definitivamente il capitolo: "Non è stato facile, perché è un ragazzo fantastico, ha fatto molte buone partite ed è molto versatile, una grande sua qualità. Abbiamo sempre detto che quando prendiamo una decisione la comunichiamo ai diretti interessati, e così abbiamo fatto".

Dietro la scelta del Bayern pesano due fattori: lo stipendio di Guerreiro, stimato intorno ai 6 milioni di euro annui, e la progressiva riduzione del suo spazio sotto la gestione di Vincent Kompany. Secondo SportBILD, le pretendenti più concrete sono la Juventus e il Benfica. Il quotidiano turco Hurriyet segnala nel frattempo anche l'interesse del Besiktas, pronto a impegnarsi seriamente per portare il portoghese in Turchia.

In attesa di capire come finirà il campionato e quali saranno le posizioni di classifica, le squadre italiane stanno già lavorando in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. E in questo senso dall'Inghilterra, tramite Team Talk, emerge un nome nuovo per la difesa del futuro di Napoli e Atalanta. I due club italiani infatti sono fra le squadre che hanno messo nel mirino Tom Atcheson, promettente difensore di proprietà del Blackburn che ha recentemente esordito anche con la Nazionale dell'Irlanda del Nord. Il classe 2006 ha recentemente rinnovato il suo contratto, ma in Inghilterra sono certi del salto in una big a partire già dalla prossima stagione. Oltre alle due italiane, sono tante le squadre che si sono già mosse per lui: in Premier sono arrivati sondaggi da Manchester United, Tottenham e Newcastle, fra le altre. Ma nelle ultime settimane anche Borussia Dortmund e Lipsia hanno avviato i contatti. Una concorrenza folta che sta inevitabilmente facendo alzare anche il prezzo del suo cartellino, con Napoli e Atalanta che però sono particolarmente attente alle eventuali evoluzioni.

REAL MADRID, CAMAVINGA PIACE IN PREMIER. TOTTENHAM, DE ZERBI AVEVA SONDATO IL MANCHESTER UNITED PRIMA DEGLI SPURS: NO DEI RED DEVILS. BAYERN MONACO, KOBEL OBIETTIVO PER IL DOPO NEUER. MARIO RUI RIPARTE DA DUBAI: HA FIRMATO CON IL FORTE VIRTUS F.C. BARCELLONA, CANCELO DISPOSTO A RESCINDERE CON L'AL HILAL PER RESTARE. WANYAMA HA DATO L'ADDIO AL CALCIO. SCHLOTTERBECK SUL RINNOVO CON IL BORUSSIA DORTMUND: "RIESCO A IMMAGINARMI ANCORA QUI"

Il momento complicato di Eduardo Camavinga al Real Madrid ha aperto interrogativi sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, la sua posizione all’interno della rosa blanca, un tempo considerata intoccabile, oggi non sarebbe più così solida. Sempre secondo il quotidiano iberico, Camavinga sarebbe “diviso tra la volontà di restare al Real Madrid e quella di valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare al termine della stagione”, con diversi club di Premier League pronti a monitorare la situazione.

Prima di dire sì al Tottenham, Roberto De Zerbi aveva bussato alla porta del Manchester United. E i Red Devils lo hanno rispedito al mittente. Lo rivela talkSPORT, aprendo uno scenario di mercato che getta nuova luce sulla situazione in panchina a Old Trafford.

Il Bayern Monaco ha già cominciato a pensare al futuro tra i pali. Secondo quanto riferisce il portale 4-4-2.com, il club bavarese avrebbe messo nel mirino Gregor Kobel, portiere titolare del Borussia Dortmund e della Nazionale elvetica, come possibile erede di Manuel Neuer. Il 28enne è finito sotto osservazione dei bavaresi, ma il Bayern non è solo: anche Chelsea e Newcastle seguono con attenzione la situazione del portiere svizzero.

A quasi un anno dalla fine del suo contratto con il Napoli e quasi due dalla sua ultima partita da calciatore partenopeo (14 aprile 2024 contro il Frosinone), Mario Rui trova squadra. Il terzino portoghese, classe 1991, saluta l'Italia dopo 15 anni e vola a Dubai dove ha firmato con il Forte Virtus F.C., formazione della seconda divisione del Paese.

Joao Cancelo ha deciso: il suo futuro è al Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il terzino portoghese starebbe valutando seriamente la possibilità di rescindere anticipatamente il contratto con l'Al-Hilal pur di restare in Catalogna in modo permanente. Una scelta netta, che racconta quanto il ritorno al Barça abbia riacceso in lui la voglia di calcio ai massimi livelli europei.

Ibrahima Konate e il Liverpool non sono mai stati così vicini a un accordo per il rinnovo contrattuale. Lo riferisce L'Équipe. Secondo il quotidiano sportivo, i negoziati tra le parti si sono intensificati negli ultimi mesi e restano ormai solo pochi dettagli da definire per chiudere un'intesa che si trascina da oltre 18 mesi.

Si chiude alla soglia dei 35 anni la carriera calcistica di Victor Wanyama. Il centrocampista maliano con una lunga esperienza in Premier League con le maglie di Southampton e Tottenham, prima di quella in MLS con Montreal, ha detto addio al calcio giocato.

Nico Schlotterbeck ha aperto uno spiraglio importante sul suo futuro al Borussia Dortmund. Dopo il 2-0 in casa dello Stoccarda, il difensore centrale tedesco ha rilasciato dichiarazioni che hanno riacceso l'ottimismo in casa giallonera. "Credo che porteremo avanti questi colloqui questa settimana e poi non ci vorrà molto prima che io prenda una decisione", ha detto il 26enne. Aggiungendo: "Riesco a immaginare di restare qui. Però tutti i discorsi devono andare bene. Speriamo di fare colloqui positivi questa settimana e poi vedremo come va".