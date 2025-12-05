Justin Kluivert non dimentica la Roma: "Spero nello Scudetto. De Rossi? Speciale"

Dall'esperienza in giovane età alla Roma alla Premier League, il figlio d'arte Justin Kluivert si sta facendo valere fra le fila del Bournemouth, dove dal 2023 ad oggi è diventato un punto di riferimento in Inghilterra.

L'ex calciatore giallorosso è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio ed ha parlato anche della sua esperienza nella Capitale, dove ha giocato dal 2018 - anno del suo addio all'Ajax - al 2020: "A Roma ho legato in particolare con due giocatori, Dzeko e Kolarov, che sono due veri capitani", il suo ricordo. "Ogni tanto guardo le foto di quel periodo sul telefono e dico: "Mamma mia, com'ero piccolo". Ho vissuto alti e bassi, ma ciò i ha permesso di diventare la persona che sono ora. Ero un bimbo, oggi sono padre", le sue parole.

Riguardo all'attualità della squadra oggi allenata da Gian Piero Gasperini, Kluivert conferma di osservare da lontano le gesta di Dybala e compagni: "La Roma la guardo spesso, soprattutto in Europa. Li tifo e spero vincano lo scudetto", conferma.

Un pensiero anche per l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, con il quale ha condiviso lo spogliatoio nella prima stagione alla Roma: "De Rossi è un ragazzo speciale, una rarità nel calcio. Ho ancora la sua maglia a casa". Infine su Claudio Ranieri non può che avere belle parole, definendolo "Una leggenda".