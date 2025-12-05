Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Perin esalta Spalletti e vuole esserci per la sfida contro il Napoli

Juventus, Perin esalta Spalletti e vuole esserci per la sfida contro il Napoli
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:25
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha cominciato la preparazione in vista della gara contro il Napoli. Per questo match non ci saranno Gatti e Vlahovic, che si sono infortunati rispettivamente contro Udinese e Cagliari. Il numero 4 bianconero, ieri, è stato operato al ginocchio in seguito alla frattura del menisco, come comunicato dalla stessa Juventus: “Questa mattina (ieri ndr) Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo”. Nella serata di ieri, la Juventus ha comunicato che anche Vlahovic è stato operato con successo: “Questo pomeriggio (ieri ndr) Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo”.

Perin ancora a parte.
La Juventus, da ieri, ha cominciato a mettere nel mirino la sfida contro il Napoli e Luciano Spalletti non ha potuto contare su Mattia Perin, che ha lavorato a parte. Ma resta un cauto ottimismo sulla possibilità che possa recuperare, a confermalo è stato lo stesso numero 1 bianconero presente ad un evento a Fossano: “Benissimo, ho avuto un piccolo affaticamento ma sto facendo di tutto per cercare di esserci con il Napoli. Non vogliamo far diventare il problema più serio di quello che è". In ogni caso ci sono ancora alcuni giorni per poter lavorare e, perciò, c’è il tempo per Perin per recuperare. Il secondo portiere bianconero è un uomo utile per Spalletti anche a livello di spogliatoio, visto che è uno dei giocatori che veste la maglia della Juventus da diverse stagioni. Il club bianconero, per la gara contro il Napoli, ha deciso di cambiare un po’ il programma di avvicinamento al match. Infatti, la Juventus non partirà per la Campania alla vigilia del match, ma si muoverà direttamente domenica. Questa decisione è stata presa da Spalletti, che preferisce passare il giorno precedente alla partita a Torino. Nelle prossime ore, inoltre, il tecnico di Certaldo inizierà a pensare anche alle possibili scelte di formazione. In avanti si va verso la conferma di Jonathan David, che contro l’Udinese si è mosso bene e ha dimostrato di essere in ripresa.

Perin esalta Spalletti.
Mattia Perin è uno dei senatori della Juventus e ha spiegato quanto Luciano Spalletti si sia ambientato già al meglio nel mondo bianconero: “Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da assoluto fuoriclasse. Me ne aveva parlato, per esempio, Daniele De Rossi, che lo ha avuto tanti anni alla Roma; me ne parlava quando eravamo in Nazionale insieme e ora capisco realmente quello che lui diceva. Ha dei dettagli, delle piccole cose, una meticolosità veramente fuori dal comune, non umana, e questa cosa qui sicuramente aiuta a migliorarci sia singolarmente che come gruppo, perché in uno sport e in un livello dove la differenza tra squadre è veramente sottile, anche solo l’1% fa tutta la differenza del mondo e questo è quello che lui ci sta portando. Ci sta facendo capire che l’1%, più l’1%, più l’1%, più l’1%, più l’1%, più il 5% fanno tutta la differenza del mondo tra vincere o non vincere una partita, tra passare o non passare un turno. Mi ha sorpreso veramente in positivo”. Il numero 1 bianconero ha anche commentato la definizione che Spalletti ha dato di lui, ovvero quella di influencer dello spogliatoio: “Tra l’altro mi ha fatto sorridere quando l’ho sentito perché in una società di oggi l’influencer è molto utilizzato. Il mister ha veramente un ampio bagaglio lessicale e certe volte viene fuori con dei termini incredibili. È una responsabilità che ho scelto di assumermi data l’età e la fortuna che ho avuto di condividere lo spogliatoio con delle leggende di questo club e del calcio mondiale. Più che una responsabilità metto a disposizione la mia esperienza per i più giovani. È una scelta che faccio quotidianamente, ogni mattina, soprattutto quando ci sono periodi più lunghi dove non gioco e potrebbero arrivare delle mancanze di stimoli. Svegliarmi una mattina e avere l’obiettivo di andare al campo e di essere una guida o comunque una persona che mette la propria esperienza a disposizione dei più giovani mi dà tantissimi stimoli. Mi dà l’energia e l’entusiasmo giusto per stare sempre a livello di prestazioni in forma”. Infine, Perin ha spiegato come Spalletti sta preparando la sfida contro il Napoli: “Un’esperienza tale, comunque sono 30 anni che fa l’allenatore, un’esperienza tale che la sta prendendo nel modo giusto, ce la sta facendo preparare sia a livello emotivo che a livello tattico, secondo me, nel miglior modo possibile. Poi ovviamente, come dico sempre, in campo andiamo noi e noi dobbiamo essere bravi a mettere in campo quello che lui ci chiede fuori”.

Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
