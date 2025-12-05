Lo avete visto anche voi il meme di Allegri: "E ci riproveremo l'anno prossimo". Beh...

E anche quest'anno il Milan proverà a vincerla l'anno prossimo. In mente c'è un reel virale di Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus, in cui ripete all'infinito - ovviamente video editato - "e ci riproveremo l'anno prossimo", con riferimento alla Champions League bianconera. Non c'è niente da fare: la Coppa Italia è un enorme tabu per i rossoneri. Dopo la finale giocata e persa l'anno scorso contro il Bologna, quest'anno Leao e compagni vengono eliminati agli ottavi di finale per mano della Lazio, vittoriosa all'Olimpico grazie al gol siglato all'80esimo da Mattia Zaccagni.

Le parole di Allegri

"Chi vince - ha spiegato Massimiliano Allegri a SportMediaset nel post Lazio-Milan - ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare".

Il futuro

Senza coppe europee e con l'eliminazione dalla Coppa Italia, al Milan restano solo due competizioni da vivere in questa stagione: il campionato, ovviamente, e la Supercoppa Italiana, da giocare a Riyad nelle final four dal 17 dicembre al 22 dicembre. E la testa è già a Torino: la capolista in campionato, ora che ha strada libera, deve fare in modo di non incepparsi.