Diluvia su Napoli: Conte sfida la Juve in emergenza totale, anche Lobotka ko

Quando piove, diluvia. Ne sa qualcosa Antonio Conte, il cui Napoli deve fare i conti con un’autentica emergenza a centrocampo. Già privo di Anguissa, De Bruyne e Gilmour, per la partita con la Juventus il tecnico salentino - inutile sottolineare quanto ci possa tenere - dovrà rinunciare anche a Stanislav Lobotka, a meno di miracolosi recuperi.

Il regista slovacco, ha fatto sapere il club campione d’Italia con una nota stampa, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Lobotka ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma è decisamente improbabile che riesca a esserci per accogliere al Maradona l’ex mentore Luciano Spalletti ed è piuttosto da verificare se non salterà anche altri impegni: a Conte restano i soli McTominay, Elmas e Vergara.

L’opzione più probabile è proprio quella che porta all’impiego della coppia formata dallo scozzese e dal macedone: impossibile toccare il 3-4-3, che sta comunque dando ottimi risultati nelle ultime uscite. Attenzione però allo stesso Vergara: in Coppa Italia, il centrocampista napoletano classe 2003 - non così tanto baby - ha destato buone impressioni. Da non escludere, almeno in corso d’opera, l’impiego in mezzo di Luca Marianucci, provato anche in quella posizione nell’ultima sosta per le nazionali.