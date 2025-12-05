Lazio, buona la seconda contro il Milan: Sarri spegne le polemiche e ai quarti trova Italiano

La Lazio si prende la rivincita sul Milan e approda ai quarti di Coppa Italia con una prova solida all’Olimpico. La squadra di Sarri parte forte sulla sinistra, sfruttando le difficoltà rossonere nell’impostazione, mentre gli uomini di Allegri - contratti e imprecisi - faticano a costruire. I biancocelesti sfiorano il vantaggio con Basic, imbeccato da un’idea luminosa di Zaccagni, poi Maignan salva il Milan al 45’ respingendo il tiro ravvicinato di Isaksen. Nella ripresa Allegri cambia con Nkunku, ma la partita si apre e Leao spreca l’occasione migliore. L’episodio decisivo arriva all’81’: Tavares pennella dalla bandierina e Zaccagni, con una torsione alla Klose, firma di testa l’1-0. Nel finale Modric entra per dare qualità, ma la Lazio controlla fino al triplice fischio e conquista con merito i quarti, dove affronterà il Bologna di Italiano.

L'analisi di mister Massimiliano Allegri

"Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto una partita dove ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata, chi segnava per primo vinceva. Abbiamo preso gol su un corner dove potevamo difendere meglio, ma la squadra ha fatto una buona partita. Jashari rientrava da tanto he fatto bene, come Ricci ed Estupinan. Dispiace essere usciti dalla Coppa Italia a cui tenevamo, ma ora pensiamo a Torino. Passo indietro? Assolutamente no. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo, ma bisogna guardare avanti: abbiamo Torino e Sassuolo prima della Supercoppa".

L'analisi di mister Maurizio Sarri

"Ci ha fatto piacere che all'Olimpico siano arrivate 40.000 persone e stasera abbiano fatto un tifo feroce. L'eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante, andiamo avanti e non abbiamo tempo per essere contenti perché domenica ci aspetta un'altra partita molto difficile. Basic? È arrivato qualche anno fa con ottime prospettive, poi si è un po' perso. Non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando alla grande. A livello di movimenti è uno dei più affidabili".