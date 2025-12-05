Coppa Italia, il tabellone si va completando. E inciderà anche sullo stage azzurro

Mancano due risultati, ma bisognerà aspettare gennaio inoltrato. È quasi completo il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, e di conseguenza il tabellone. Restano da scoprire gli incroci che decideranno le sfidanti di Inter e Napoli, ma bisognerà aspettare rispettivamente il 13 e il 27 gennaio.

Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia.



Ottavi di finale:

Bologna-Parma 2-1

Lazio-Milan 1-0

Juventus-Udinese 2-0

Atalanta-Genoa 4-0

Inter-Venezia 5-1

Roma-Torino 13/01

Fiorentina-Como 27/01

Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)

Quarti di finale:

Bologna-Lazio

Juventus-Atalanta

Inter-Roma/Torino

Napoli-Fiorentina/Como

Le partite della coppa, inoltre, saranno cruciali se e quando si terrà l’atteso stage per la Nazionale di Gennaro Gattuso. I quarti di finale sono in programma il 4 e l’11 di febbraio: l’intenzione della Lega Calcio Serie A è di programmare in uno slot le partite con più italiani e nell’altro quelle con meno, in modo da riservare a quest’ultimo l’atteso stage. Molto dipenderà dal risultato di Roma-Torino: se a passare fossero i giallorossi, a quel punto Inter-Roma e Juventus-Atalanta (a oggi le due gare con più azzurri) si giocherebbero nella stessa settimana, probabilità comunque abbastanza alta dato che l’Inter ha il nucleo numericamente più importante. Molto, però, dipenderà anche dagli incastri con gli impegni di campionato e nelle coppe europee.