Calciomercato No stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 dicembre

MILAN VICINO AD ARIZALA, TARE PARLA DEL RINNOVO DI MAIGNAN. LAZIO, FABIANI APRE AL MERCATO. ROMA, IDEA RASPADORI. ALTRE SIRENE TURCHE PER LOOKMAN. L'AGENTE DI BOVE TRACCIA IL FUTURO

Il Milan accelera per un rinforzo a sinistra. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club rossonero è in trattativa avanzata per Juan David Arizala, laterale classe 2005 dell’Independiente Medellín e punto fermo delle selezioni giovanili colombiane. Il ds Igli Tare vede nel giovane laterale un profilo in linea con la propria politica di investimento sui talenti emergenti, in un settore del campo dove Estupinan e Bartesaghi potrebbero aver bisogno di un supporto. Il Mondiale Under 20, chiuso dalla Colombia al terzo posto, è stato il vero punto di svolta: proprio lì Arizala si è imposto come uno dei migliori esterni sinistri del torneo, catturando l’attenzione degli osservatori rossoneri. Da qui i contatti sempre più frequenti, con una trattativa ormai vicina alla fumata bianca, nonostante alcune concorrenti dalla Premier League: l’operazione dovrebbe chiudersi a cifre leggermente inferiori ai 3 milioni di euro.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è stato interpellato anche sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan nell'intervista pre-partita svolta all'Olimpico prima di affrontare la Lazio. Questa la sua risposta in merito: "Pensiamo alla partita, Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme".

Dopo la chiusura dell'agente, anche il papà di Santiago Gimenez manda messaggi distensivi in merito alla tanto chiacchierata, possibile partenza dell'attaccante a gennaio. Il genitore del centravanti messicano, Christian Gimenez, nel corso di un intervento effettuato sul canale YouTube di "Vamos Show" (con il giornalista argentino Cesar Luis Merlo) ha infatti spiegato come il figlio abbia un legame particolare con il mondo rossonero. Queste le sue parole riportate da MilanNews: "Santi nutre grande affetto per il Milan, che per lui è un sogno, così come quello che sta vivendo in rossonero. Ci sono foto di Santi a 6 e 9 anni con indosso cose del Milan. Per esempio ho qua a casa una giacca che metteva quando aveva dieci anni". In merito ai rumor di mercato poi ha ribadito: "Santi vuole stare al Milan: è una squadra molto importante, in cui devi performare al massimo. È molto felice al Milan: abbiamo avuto tante proposte prima di arrivare al Milan, anche dall’Arabia economicamente molto alta, ma da quando è arrivato il Milan ha detto che voleva andare lì".

La strategia di Damien Comolli è giusta. Guai a sconfessare dopo pochi mesi i soldi spesi e i giocatori presi. L'unico effetto sarebbe un boomerang con ben pochi benefici. Jonathan David, dopo il ko di Dusan Vlahovic, sarà al centro dell'attacco della Juve, e Loic Openda si giocherà il posto con Kenan Yildiz. Semmai è pronto a colmare una lacuna (due!): la prima è la mancanza di un regista, anche se il sogno Morten Hjulmand dello Sporting CP sembra destinato a restare tale. Comolli non ha intenzione di prendere però calciatori dall'ingaggio pesante, con carte d'identità avanzate, di ritorno magari da paesi arabi. Meglio investire, meglio guardare alla gallina domani. Però un uomo in cabina di regia arriverà, Spalletti ha chiesto un Lobotka in bianconero. E la difesa? Un tallone d'Achille, la rivoluzione arriverà solo la prossima stagione, però il club lascia Daniele Rugani sul mercato ed è pronto a prendere un giovane da inserire nelle rotazioni.

L'Inter, intanto, vista anche ieri sera in Coppa Italia, ha confermato che ha una rosa profonda e che altrettanto presto urgerà una rivoluzione in difesa. Quando arriverà? Difficilmente a gennaio. L'Inter è pronta a far partire Bisseck davanti a una proposta golosa. Altrimenti, per poter far mercato (magari sulla destra, con Luis Henrique tutt'altro che incedibile), un grande sacrificio.Leggi qui le strategie di Juventus ed Inter per il mercato di gennaio.

Forse è il flop più incredibile della storia del Napoli. Jesper Lindstrom non è fortunato negli ultimi tre anni, fra infortuni e decisioni tecniche che lo penalizzano. Il danese dopo l'annata - molto buona - all'Eintracht di Francoforte ne ha infilata una pessima al Napoli, una così così con l'Everton e ora deve fronteggiare il solo minuto giocato finora in Bundesliga, perché fuori condizione oppure con un dolore agli adduttori. Il diritto di riscatto è fissato a 16 milioni, più 2 di bonus. Realisticamente non è detto che Lindstrom non possa terminare la sua esperienza anzitempo, magari di comune accordo con il Napoli. Finora una sola presenza con la maglia del club della Volkswagen.

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset parlando anche del tanto atteso mercato di gennaio: "Io sono sempre stato fiducioso, manca ancora qualche settimana e ci porremo il problema a mercato aperto. Sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto una riunione con presidente e mister e lavoriamo sotto traccia. Come è stato fin qui lavorare con Sarri? C'è un grandissimo rapporto, di affetto e di stima reciproca. Per noi è importante avere lui sulla panchina, ci fa stare tranquilli. I risultati e i miglioramenti si stanno vedendo, è iniziato un programma con lui di 3 anni e vogliamo crescere insieme a lui. È la nostra guida".

La Roma potrebbe tornare alla carica per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha già parlato direttamente con l'entourage del giocatore, con anche un importante intermediario che sta lavorando per riuscire a condurre in porto la trattativa. La risposta ricevuta da parte dell'ex Napoli non è stata negativa, il suo gradimento c'è, ma le cose vanno fatte in… tre. Non bastano le volontà da parte dei capitolini e del classe 2000, serve l'ok anche dell'Atletico Madrid. Per ora contatti con gli spagnoli non ce ne sono stati e va capito se i Colchoneros intendono rinunciare all'attaccante pagato 22 milioni di euro più 4 di bonus solo la scorsa estate e se sì, con che formula intendono farlo. L'idea è quella di imbastire un'operazione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe aggirarsi intorno ai 20-22 milioni di euro. Al momento l'ex Sassuolo ha giocato solo 26,5 minuti a partita, troppo poco, soprattutto nell'anno che potrebbe portarlo a giocare il Mondiale. L'agente del ragazzo è Tullio Tinti, uno che gestisce Ruggeri, Bastoni e Scalvini tra gli altri, ovvero tutti calciatori cresciuti a Bergamo. Gasperini lo conosce bene e pure questo non è un dettaglio da trascurare. Adesso la palla passa alla Roma, che dovrà decidere se tentare di affondare il colpo o meno.

Il Galatasaray pronto a tornare alla carica per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Caughtoffside infatti, il club turco avrebbe messo sul piatto un ingaggio da quasi 6 milioni di euro a stagione per l'attaccante nigeriano. Tuttavia il Gala deve scontrarsi con le richieste dell'Atalanta: la Dea valuta il giocatore almeno 55 milioni di euro e questo complica i piani del club turco. A rendere tutto più difficile per il Galatasaray è l'elevata concorrenza per il giocatore: Lookman infatti piace ai top club di Serie A, Premier League e Liga.

Il contratto di Ismael Bennacer scadrà il 30 giugno del 2027. Il problema è che il Milan potrebbe riabbracciarlo per un'ultima stagione, dopo avere fatto scelte diverse in materia contrattuali e soprattutto di prestazioni. Oramai fuori dalle idee per il futuro, Bennacer è finito alla Dinamo di Zagabria. In prestito con diritto di riscatto, Bennacer non sta facendo poi così male, almeno in campionato. Nove presenze da titolare su undici, mentre in Europa League non è stato inserito in lista, dunque non è mai stato convocato. Sembra complicato, anche pensare a un'eventualità del genere, se non altro per il contratto che ha in essere per un'altra stagione (leggi qui i dettagli su Bennacer).

Diego Tavano, agente tra gli altri anche di Edoardo Bove, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Sport per parlare del ritorno in campo del suo assistito, che a dicembre 2024 ha avuto un arresto cardiaco a causa di una torsione di punta, un'aritmia ventricolare maligna, durante il match tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi: "È un momento di transizione, ma siamo molto ottimisti. Stiamo rispettando i tempi. Edoardo ha una grandissima voglia di giocare, ma al momento non posso aggiungere altro. Auguriamoci quindi di vederlo presto in campo. Lui si sta allenando, poi vedremo. Più probabile in Italia o all'estero? Non possiamo sbilanciarci. In Italia, chiaramente le leggi sono più restrittive. Secondo me, vederlo in campo è il sogno di tanti italiani. Tutti, indistintamente, gli vogliono bene".

IL FENERBAHCE PUNTA ORSOLINI E DOVBYK. NICOLAS JACKSON NON TORNERA' AL CHELSEA. OFFERTE "ENORMI" PER RAPHINHA DALL'ARABIA. HUGO LLORIS RINNOVA CON I LOS ANGELES FC

Il Fenerbahçe, attualmente secondo in classifica nel campionato turco, ha delineato i suoi principali obiettivi di mercato per la finestra invernale. Secondo quanto riportato da BBO Sport, il club di Istanbul mira a rafforzare ogni reparto e ha già stilato una lista di potenziali nuovi giocatori. Il focus principale è la ricerca di un nuovo attaccante. Per la posizione di punta centrale, il Fenerbahçe sta valutando tre candidati di livello mondiale: Robert Lewandowski (Barcellona), Artem Dovbyk (Roma), e Alexander Sørloth (Atlético Madrid). Il club sceglierà solo uno dei tre, ma per il momento tutte e tre le opzioni rimangono in gioco. Sempre dalla Serie A il club vorrebbe prelevare un esterno, con gli occhi che si sono posati su Riccardo Orsolini, che sta trattando il rinnovo con il Bologna.

Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sul futuro di Nicolas Jackson, il cui trasferimento definitivo al Bayern Monaco sembra essere in pericolo. L'attaccante senegalese non giocherà più per il Chelsea, indipendentemente dalla decisione del Bayern, ma esiste una possibilità per un suo ritorno in Premier League.

Il ritorno in piena forma di Raphinha ha rivitalizzato l'attacco del Barcellona, ma ha anche riacceso le speculazioni sul suo futuro. Catalunya Radio riferisce che l'esterno brasiliano ha attualmente molteplici offerte dalla Saudi Pro League. I club sauditi stanno spingendo per renderlo uno dei loro acquisti di punta. Le proposte sul tavolo sono definite "enormi", ben oltre quanto normalmente offerto dalle squadre europee. Per il momento, Raphinha non sembra intenzionato a lasciare il Barcellona. Apprezza il suo ruolo nel club e rimane impegnato nel progetto. Tuttavia, la portata finanziaria delle offerte è abbastanza significativa da far riflettere qualsiasi giocatore.

Il Los Angeles FC ha annunciato di aver prolungato il contratto del portiere Hugo Lloris per un ulteriore anno, fino al 2026, con opzione per il 2027. "Hugo è stato un leader incredibile e un punto di riferimento per la nostra squadra sin dal giorno del suo arrivo", ha dichiarato il Co-Presidente e Direttore Generale dell'LAFC, John Thorrington. "Siamo entusiasti di aver raggiunto un accordo per farlo rimanere con il club. Hugo è una persona di carattere e qualità eccezionali, dentro e fuori dal campo, e continua a dare il tono nel nostro spogliatoio con la sua esperienza, professionalità e mentalità vincente. La sua presenza è inestimabile mentre puntiamo a un successo ancora maggiore. Non potremmo essere più felici che Hugo, Marine e la loro famiglia continuino a far parte dell'LAFC".

Come anticipato, l'Arsenal ha completato in queste ore il doppio acquisto dei gemelli Edwin e Holger Quintero, annunciando poi l'accordo sul proprio sito ufficiale: "L'Arsenal Football Club ha raggiunto un accordo per l'acquisto dei fratelli gemelli Edwin e Holger Quintero dalla squadra ecuadoriana dell'Independiente del Valle. I due talenti sono attesi a Londra per unirsi al club nell'agosto 2027. I sedicenni, considerati di grande potenziale e cresciuti a Esmeraldas, in Ecuador, arriveranno al club al compimento dei 18 anni. Seguiranno le orme di Piero Hincapie, difensore dei Gunners nato nella stessa regione e anch'egli prodotto della rinomata Academy dell'Independiente del Valle.

Il Celtic ha annunciato oggi il suo nuovo allenatore. Come riporta il sito ufficiale della scozzese sarà Wilfried Nancy il mister biancoverde. Questo il comunicato ufficiale: "Il Celtic Football Club è lieto di annunciare la nomina di Wilfried Nancy a nuovo allenatore con un contratto di due anni e mezzo. Wilfried inizierà il suo nuovo incarico il 4 dicembre 2025. Wilfried arriva al Celtic dal Columbus Crew, club della MLS, dove ha vinto la MLS Cup e la Leagues Cup, oltre ad essere stato nominato Allenatore dell'Anno della MLS nel 2024. In precedenza, ha vinto anche il campionato canadese con il CF Montreal nel 2021".