Lazio, da occasione a obiettivo: la metamorfosi in Coppa Italia

Più di una semplice rivincita dopo la rabbia di sabato scorso, la vittoria di ieri per la Lazio di Maurizio Sarri può rappresentare un vero e proprio punto di svolta nella stagione. Da una parte la convinzione di poter battere le big dopo aver trovato il successo contro la Juventus in campionato, dall’altra la trasformazione della Coppa Italia da semplice occasione a vero e proprio obiettivo. L’inizio tortuoso in campionato e l’aumentato livello della classe media ha complicato non poco il cammino in Serie A della Lazio, che spera di poter tornare in Europa. La Coppa Italia da questo punto di vista può trasformarsi nell’obiettivo perfetto per sfruttare le caratteristiche di questa squadra. Sulla lunga distanza probabilmente alla Lazio manca qualcosa, in attesa di quello che potrà succedere nel mercato di gennaio tanto in entrata quanto in uscita. Ecco allora che la partita singola e i 90 minuti possono diventare il punto di svolta per la stagione.

Lazio, un solo scontro diretto sbagliato: la Coppa Italia per puntare all’Europa

Detto che riassumere la possibile vittoria della Coppa Italia con il semplice “ritorno in Europa” è assai riduttivo, dal punto di vista progettuale per la Lazio può però diventare fondamentale. Anche tornare a vincere un trofeo dopo sei anni non dispiacerebbe ai biancocelesti, magari permettendo anche a Maurizio Sarri di vincere quella Coppa Italia che gli è sempre sfuggita tra Lazio, Napoli e Juventus. D’altronde in questa stagione la Lazio ha steccato solo il primo scontro diretto giocato all’esordio in campionato contro il Como. Di sconfitte ne sono arrivate altre tre contro Roma, Inter e Milan, ma sempre proponendo buone prestazioni e sicuramente non meritando il ko nella stracittadina e nel San Siro rossonero. Il prossimo appuntamento sarà con il Bologna, guarda caso prossimo avversario anche in campionato con un grande ex come Ciro Immobile pronto a fare il ritorno “a casa”.