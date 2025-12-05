Juventus, interventi riusciti per Gatti e Vlahovic: i tempi di recupero. Perin: “Spalletti il top”

Giornata di operazioni, nel senso chirurgico del termine, per i calciatori della Juventus. Il primo ad andare sotto i ferri è stato Federico Gatti, sottoposto - come da programma - a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro alla Clinique Santé Atlantique di Nantes. Si è invece operato a Londra, presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital, Dusan Vlahovic: per entrami operazione perfettamente riuscita.

A dividerli sono, in ragione del diverso tipo di infortunio, i tempi di rientro. Lunghi per entrambi, ma Gatti dovrebbe rivedersi tra circa un mese, poco dopo l’Epifania o giù di lì. Servirà decisamente più tempo perché la Juve possa riabbracciare Vlahovic: difficile immaginare Dusan in campo prima di primavera, almeno a marzo inoltrato.

Più vicino il rientro di Mattia Perin, che lavora a parte e punta a esserci già con il Napoli. Da Fossano, il portiere della Juventus ha raccontato l’impatto di Luciano Spalletti sulla formazione bianconera: “Sul piano tattico è fenomenale, incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo da assoluto fuoriclasse: Daniele De Rossi me ne aveva parlato e solo ora capisco davvero cosa diceva. Ha una meticolosità fuori dal comune, non umana: è una cosa che ci aiuta a migliorarci sia singolarmente che come gruppo. In uno sport in cui la differenza tra squadre è sottile, anche l’1% fa tutta la differenza del mondo. Lui ci sta facendo capire che la somma di tanti 1% cambia tutto”.