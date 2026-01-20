In Champions segna sempre Scott McTominay: il Napoli passa in vantaggio a Copenaghen
TUTTO mercato WEB
Avanti di un uomo e ora anche di un gol. Il Napoli si porta avanti a Copenaghen grazie alla rete dell'uomo della sua Champions League, Scott McTominay, ancora a segno in questa competizione. Il centrocampista scozzese si stacca dalla marcatura su sviluppo di calcio d'angolo e di testa mette la palla al sette.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile