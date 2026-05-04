TMW Inchiesta arbitri, Carlo Muraro: "L'Inter l'anno scorso è stata penalizzata"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex Inter Carlo Muraro ha detto la sua in merito all'inchiesta che riguarda il mondo arbitrale. Nei giorni scorsi Giuseppe Marotta ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri, Muraro ha fatto notare ciò che non gli torna in merito a quanto emerso fino ad ora a livello mediatico: "Ho letto che l'Inter avesse arbitri graditi, ma le partite di cui si parla sono andate tutte male... hanno sbagliato a scrivere? (ride, n.d.r.). Io ho visto l'Inter penalizzata l'anno scorso. Le stesse situazioni punite in area dell'Inter, non venivano quasi mai premiate dal lato opposto".

Per la prossima stagione vede necessari dei cambiamenti sul mercato?

"C'è da capire le altre come si rafforzeranno. I tuoi giocatori sono più vecchi e quindi l'Inter va rinforzata in certi reparti dove può servire rinnovamento. Ma la base per andare molto lontano c'è già. Sicuramente l'Inter va completata. Penso poi a Sucic: ha capito cosa voglia dire giocare in Italia, dimostrando personalità, sarà come un nuovo acquisto l'anno prossimo. Forse aggiungerei un attaccante. Bonny ha dimostrato ottime capacità, ma lo accompagnerei con un giocatore in più che aiuti lui e Pio Esposito".

Sta scalando la storia, nelle preferenze.

"La storia si fa con i numeri, ma mi viene difficile confrontare le epoche. È cambiato tutto nel calcio, dal ritmo alle condizioni dei campi e dei palloni. Come posso confrontare Meazza con Lautaro? È impossibile".

Si augura che Bastoni rimanga?

"Se avessi la possibilità di dirigere una società quelli bravi non li cederei mai. Ma non ci sono solo gli interessi sportivi, ci sono anche quelli economici. Se arrivasse una squadra con tutti quei soldi, magari uno ci pensa perché può comprare altri giocatori per rinforzarsi. Bastoni a me piace, ma per quanto è forte e per tutto ciò che gli è successo, deve sapere che ora tutti sono pronti a provocarlo, se restasse".