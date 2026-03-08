Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"

Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 10:15Serie A
Daniele Najjar

Ci siamo per il derby di Milano: l'attesa è quasi finita, stasera si fa sul serio a San Siro. Al di là del peso che potrà avere questa gara sulla lotta Scudetto, Milan-Inter è una di quelle partite che valgono una stagione, per il predominio cittadino: dopo la vittoria rossonera dell'andata, i nerazzurri vogliono la rivincita per blindare il tricolore.

L'ex attaccante dell'Inter, Carlo Muraro, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni per questa sfida.

Cosa significa giocare un derby per lei?
"È una delle partite più importanti della stagione. Sia per l'Inter che per il Milan, per il predominio della città. Il derby non va giocato, va vinto: i tifosi se lo ricordano solo se hai successo, non se lo giochi bene".

Il discorso Scudetto può essere riaperto?
"Può essere, ma mi sembrano tanti comunque 7 punti, in caso di vittoria del Milan, visto che mancherebbero poi solo 10 partite. L'Inter in questa partita può anche permettersi di non vincere, anche se farà di tutto per centrare i tre punti".

Chi la preoccupa del Milan?
"Mi preoccupa Pulisic. Poi Leao, uno che se trova la giornata giusta ti mette in difficoltà. Il Milan è la squadra più adatta a mettere in difficoltà l'Inter. Le caratteristiche dei singoli si incastrano perfettamente con i difetti dell'Inter. Ultimamente si è visto. Tiene bene in difesa e poi colpisce con le occasioni che ha. Nonostante l'Inter abbia tirato molto in porta infatti, nel match d'andata ha perso".

Che ne pensa dei due allenatori, Chivu e Allegri?
"Ha mantenuto ciò che c'era di buono, cercando poi di verticalizzare di più rispetto ad Inzaghi. Il Milan ha la mentalità di Allegri, del fatto che conti il cortomuso. Conta la sostanza. Ha una squadra ben strutturata fisicamente, con punte che in velocità possono fare male".

L'assenza di Lautaro può pesare o l'Inter sa come sopperire alle assenze?
"Innanzitutto mi sembra che l'Inter stia bene fisicamente. Si è visto anche contro il Como: era una partita pericolosa, con tanti cambi, ma l'Inter pur senza brillare ha concesso poco. Poi certo: come Lautaro non ce n'è. Dove lo metti sta, in area anche una mezza palla sporta la può tramutare in gol. Fra gli attaccanti poi è quello che lega meglio con la squadra. Con Pio Esposito o Thuram l'Inter cambia un po': se gli attaccanti non si muovono nel modo giusto, è difficile anche per i centrocampisti andare in area avversaria".

Che ne pensa di Pio Esposito?
"Ciò che mi piace di più di lui è la cattiveria agonistica che ha dentro, il carattere. È uno che aiuta molto la squadra, forte fisicamente, difende palla, è altruista e sa anche fare gol quando ne ha l'occasione. Tenendo presente che ha vent'anni e può ancora migliorare".

Come si spiega il calo di Thuram?
"E che ne so (ride, n.d.r.)! Difficile rispondere. Ma vedo che lui ha sempre il sorriso. Non è ancora nella condizione dell'anno passato. Mi sembra in affanno quando fa una corsa in più: la velocità e la resistenza sono determinanti per lui. L'anno scorso saltava gli avversari, quest'anno mi sembra faccia più fatica. Forse anche il fatto che gli avversari stessi lo conoscano di più influisce".

In questa Inter manca un Carlo Muraro?
"Non sta a me dirlo, io giocavo dove mi mettevano gli allenatori. Destra, sinistra, al centro: ho cambiato spesso, sempre con l'intento di aiutare la mia squadra. Ho fatto anche gol, ma l'importante per me era esaudire le richieste dei miei allenatori".

Un'ala aggiunta per il rendimento che ha oggi è Federico Dimarco, pur se molto diverso da lei chiaramente.
"Ha detto bene: è un'ala aggiunta. Mi stupisce come con Inzaghi venisse sempre sostituito. La fiducia che gli dà Chivu si vede poi nel suo rendimento in campo. Ha sempre bisogno di scattare per essere pericoloso. Però ha un piede con cui fa quello che vuole. Se avessi avuto lui a crossare, probabilmente qualche gol di testa lo avrei fatto anche io (ride, n.d.r.)".

Che ne pensa del fatto che ora Bastoni sia fischiato in ogni stadio?
"Credo abbia sbagliato, soprattutto sull'ingenuità nell'esultare dopo quell'espulsione di Kalulu. Detto questo, non drammatizziamo. Pagherà fino a che i tifosi avversari ricorderanno questo episodio".

Sulla Nazionale: ottimista sul playoff?
"Gattuso è l'allenatore ideale, sa come trasmettere l'agonismo e la cattiveria necessari per questa partita. L'Italia ha bisogno di questo. Le avversarie da battere (Irlanda del Nord e poi eventualmente una fra Galles e Bosnia ed Erzegovina) hanno tutte qualità, ma sono inferiori agli azzurri. Nel calcio non sempre vincono i migliori e ci sarà da fare grande attenzione per tornare finalmente ai Mondiali".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Muraro: "Lautaro è un simbolo per l'Inter, per fortuna hanno trovato l'accordo" Muraro: "Lautaro è un simbolo per l'Inter, per fortuna hanno trovato l'accordo"
Altre notizie Serie A
Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri... Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di... Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"
Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di... Esclusiva TMWEcco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"
Col Como in Europa a Nico Paz converrebbe restare un altro anno in riva al Lago Col Como in Europa a Nico Paz converrebbe restare un altro anno in riva al Lago
Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio... Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio sogna
Quota 100. Il dato che incorona Fabregas: nessuno è migliorato come il suo Como Quota 100. Il dato che incorona Fabregas: nessuno è migliorato come il suo Como
Milan-Inter, bilanci a confronto: sorpasso nerazzurro, i rossoneri reggono ma con... Milan-Inter, bilanci a confronto: sorpasso nerazzurro, i rossoneri reggono ma con più plusvalenze
Non è mai troppo tardi: la candidatura di Fabregas che fa tremare Chevalier Non è mai troppo tardi: la candidatura di Fabregas che fa tremare Chevalier
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
3 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
4 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori
5 Fiorentina-Parma, le probabili formazioni: il grande dubbio è legato a Kean, si scalda Piccoli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine top news n.1 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Sneijder: "Stasera l'Inter può vincere lo Scudetto. A Chivu scriviamo sempre nella chat 'Triplete'"
Immagine top news n.4 Shevchenko non ha dubbi: "Se il Milan vince riapre tutto. Allegri garanzia, Modric deve restare"
Immagine top news n.5 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.6 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
Immagine top news n.7 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine news Serie A n.2 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine news Serie A n.3 Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"
Immagine news Serie A n.4 Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"
Immagine news Serie A n.5 Col Como in Europa a Nico Paz converrebbe restare un altro anno in riva al Lago
Immagine news Serie A n.6 Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio sogna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il primo colpo esterno vale l'uscita dalla zona rossa: l'Entella torna (finalmente) a respirare
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Preparato la gara nel migliore dei modi. Importante portare a casa i tre punti"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, la montagna Frosinone da scalare: e i risultati del sabato non sorridono
Immagine news Serie B n.4 Serie B, continua la 29ª giornata: occhi puntati su Carrarese-Palermo e Pescara-Bari
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Bari: un autentico spareggio. Abruzzesi e Pugliesi in crescita
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Palermo: rosanero obbligati a vincere per restare in corsa per la promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena: "Autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 31ª giornata: il programma completo della domenica
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "Derby emozionante, ma ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”