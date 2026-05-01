Stasera Pisa-Lecce, i convocati di Hiljemark: ancora assenti Marin, Tramoni e Denoon
Sono 26 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per la gara Pisa-Lecce in programma stasera (ore 20.45) alla Cetilar Arena e valida per la 35esima giornata di Serie A. Ancora assenti Marin, Tramoni e Denoon, come annunciato ieri in conferenza.
Pisa-Lecce, i convocati di Hiljemark
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.
Centrocampisti: Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Vural, Loyola, Piccinini.
Attaccanti: Meister, Durosinmi, Stengs, Moreo, Stojilkovic, Lorran.
Come arriva il Pisa
La sfida della Cetilar Arena contro il Lecce potrebbe risultare decisiva per il destino del Pisa, e Hiljemark sembra orientato a riproporre il 3-5-2. Tra i pali ci sarà ancora Semper, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Calabresi, Caracciolo e Bozhinov, con il bulgaro favorito su Canestrelli per completare il terzetto. Sulle fasce resta aperto il ballottaggio tra Toure e Leris, con il tedesco avanti temporaneamente nelle gerarchie, mentre a sinistra è certa la presenza di Angori. In mezzo al campo, accanto all’intoccabile Aebischer, dovrebbero agire Akinsanmiro e Hojholt. In attacco, al fianco di Moreo, è Durosinmi il principale indiziato per partire dal primo minuto, in vantaggio su Meister e Stojilkovic per guidare l’offensiva nerazzurra.
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