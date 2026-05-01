Stasera Pisa-Lecce, i convocati di Hiljemark: ancora assenti Marin, Tramoni e Denoon

Sono 26 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per la gara Pisa-Lecce in programma stasera (ore 20.45) alla Cetilar Arena e valida per la 35esima giornata di Serie A. Ancora assenti Marin, Tramoni e Denoon, come annunciato ieri in conferenza.

Pisa-Lecce, i convocati di Hiljemark

Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.

Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.

Centrocampisti: Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Vural, Loyola, Piccinini.

Attaccanti: Meister, Durosinmi, Stengs, Moreo, Stojilkovic, Lorran.