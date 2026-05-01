Da Spezia-Venezia a Bari-Entella, le formazioni ufficiali della 37ª giornata di Serie B
Il campionato di Serie B entra più che mai nel vivo con una 37ª giornata che promette scintille e qualche verdetto ufficiale alle porte. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 36ª GIORNATA
15:00 Bari - Entella
15:00 Carrarese - Cesena
Carrarese (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Oliana; Zanon, Parlanti, Schiavi, Hasa, Belloni; Abiuso, Torregrossa.
Cesena (3-5-2): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Bisoli, Olivieri, Frabotta; Shpendi, Cerri
15:00 Empoli - Avellino
Empoli 3-4-2-1: Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes, Haas; Ceesay, Nasti; Shpendi
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno.
15:00 Juve Stabia - Frosinone
Juve Stabia
Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Bellich, Dalle Mura, Carissoni, Correia, Giorgini, Maistro, Leone, Cacciamani, Okoro, Mosti
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Caló, Cichella, Gelli F.; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze
15:00 Mantova - Monza
15:00 Modena - Reggiana
Modena (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino.
Reggiana 4-3-3; Micai, Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Bertagnoli, Belardinelli, Portanova; Lambourde, Gondo, Girma
15:00 Padova - Pescara
Padova (3-5-2): Sorrentino; Pastina, Villa, Belli; Capelli, Fusi, Varas, Crisetig, Favale; Bortolussi, Caprari.
Pescara (4-3-2-1): Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Lamine Fanne, Brugman, Valzania; Meazzi, Insigne; Di Nardo.
15:00 Palermo - Catanzaro
15:00 Sampdoria - Südtirol
Sampdoria (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Abildgaard, Ricci, Henderson; Begic, Brunori, Cherubini.
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Frigerio, Zedadka, Davi; Merkaj, Pecorino.
15:00 Spezia - Venezia
Spezia (3-5-2): Mascardi; Vignali, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Valoti, Romano, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, Lapadula.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Haps; Yeboah, Adorante.
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