Juventus, il Coventry alla finestra per Openda: possibile trattativa in estate. Gli scenari
Il Coventry potrebbe venire in aiuto alla Juventus sul fronte Lois Openda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club inglese, già promosso in Premier League dopo la vittoria della Championship, ha fatto un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione per portare l'attaccante belga in Inghilterra nella prossima stagione e la Juve ha chiaramente aperto alla possibilità di cessione.
Gli scenari.
Impossibile per i bianconeri pensare di rientrare dalla spesa di quasi 44 milioni di euro fatta per acquistare il giocatore dal Lipsia e al momento, proprio per non fare minusvalenza, l'ipotesi più concreta è quella di un prestito, non necessariamente di una sola stagione, legato a un diritto o obbligo di riscatto.
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