Tare: "Con il nome Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla Lazio"

"Le differenze tra Milan e Lazio? E' un cambiamento sostanziale". Parla così Igli Tare, ds rossonero, nella lunga intervista a DAZN: "Con il nome Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla Lazio, per la storia del club e anche per le disponibilità finanziarie. La chiamata del Milan? Ci speravo, poi quando si è concretizzata credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita".

"Cerco di meritarmi di far parte di questo club - continua Tare parlando della sua storia col Milan -. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno".

Sul valore dell'attacco del Milan, Tare sottolinea: "Abbiamo giocatori importanti. Purtroppo capitano stagioni con delle difficoltà, per i nostri attaccanti è stata una stagione complicata dal punto di vista fisico perché parecchi di loro hanno avuto dei problemi fisici che non hanno permesso loro di trovare continuità". E se sullo scudetto Tare non usa giri di parole ("Avere in testa l'obiettivo scudetto è un nostro dovere"), lo stesso vale per i giudizi su Modric: "Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan".