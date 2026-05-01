TMW Accardi: "Roma? Vedrei bene D'Amico al posto di Massara, conosce già le caratteristiche di Gasperini"

"Quanto perde la Roma con l'addio di Ranieri? Lo dirà il tempo". Parla così a TuttoMercatoWeb.com - all'interno della rubrica "A tu per tu" - l'operatore di mercato Beppe Accardi in merito caos Roma e non solo: "Gasperini e Ranieri sono due personaggi con personalità importante. La società ha fatto la propria scelta. L'addio di Ranieri è una perdita importante per la Roma, hanno scelto Gasperini perché evidentemente si sono schierati con l'allenatore. Ranieri è una persona perbene, Gasperini ha un carattere forte: non erano compatibili, hanno scelto l'allenatore".

Chi vedrebbe bene al posto di Massara a Roma?

"Tony D'Amico. Conosce già le caratteristiche di Gasperini, potrebbe essere il profilo ideale. D'Amico è uno low profile, Gasperini è una primadonna: insieme potrebbero coesistere alla grande".

L'Inter è ad un passo dallo Scudetto. Poi si aspetta un rinnovamento?

"Sì. Deve prepararsi ad un nuovo corso. Sicuramente inizierà una logica di rinnovamento".

E il Milan?

"Deve continuare a lavorare come sta facendo. Ancora con Allegri. Ha fatto una stagione importante, soddisfacente. Deve soltanto completare un po' l'organico per tornare a lottare per lo Scudetto".