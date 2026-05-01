Napoli, Juan Jesus assente a Castel Voltuno e irreperibile per ore: la ricostruzione
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Nella giornata di ieri in casa Napoli era sorta un po' di preoccupazione per l'assenza, non motivata, di Juan Jesus all'allenamento fissato da Antonio Conte alle 11.30 in preparazione dell'importante match contro il Como.
Il difensore, spiega la Repubblica, oltre a non presentarsi al centro sportivo azzurro non ha risposto per ore al telefono, generando appunto preoccupazione nello staff del Napoli. Solo nel tardo pomeriggio Juan Jesus si è presentato a Castel Volturno, spiegando come dietro l'assenza si celasse una questione personale da risolvere con la massima urgenza.
Visto l'accaduto, per il quotidiano è difficile ipotizzare una convocazione di Juan Jesus per la sfida del Sinigaglia contro il Como in programma domani.
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