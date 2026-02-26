Europa League, il Bologna e i suoi 7 fratelli: le squadre che hanno superato il playoff
Non solo il Bologna, che ha superato il Brann sia all'andata sia al ritorno, la serata di Europa League ha sancito la qualificazione di altre sette squadre alle fasi finali. Di seguito tutte le squadre che hanno superato il playoff:
I risultati di Europa League
Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (14' Kanichowsky, 30' Zachariassen) 3-2 finale
Viktoria Plzen-Panathinaikos (1-2) 4-5 d.t.r. (9' Tetteh, 62' Spacil) 3-4 finale
Stella Rossa-Lille 0-2 (4' Giroud, 99' Ngoy) 1-2 d.t.s.
Stoccarda-Celtic 0-1 (1' McCowan) 4-2 finale
Bologna-Brann 1-0 (56' Joao Mario) 2-0 finale
Celta Vigo-PAOK 1-0 (63' Swedberg) 3-1 finale
Genk-Dinamo Zagabria 3-3 d.t.s. (47' Bakrar, 51' Sor, 57' rig. e 75' Stojkovic, 101' aut. Perez Viniof, 114' Heymans) 6-4
Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (22' e rig. 48' Akturkoglu, 68' Hudson-Odoi) 4-2 finale
