Fiorentina, Gosens dopo la vittoria con lo Jagiellonia: "Bravi nella ripresa". E scherza sul clima

Ai canali Polsat Sport è intervenuto Robin Gosens per commentare la netta vittoria per 3-0 ottenuta dalla Fiorentina a Bialystok sul campo dello Jagiellonia, gara di andata del playoff di Conference League. Un risultato che permette alla formazione di Paolo Vanoli di mettere in cassaforte il passaggio del turno agli Ottavi di finale della competizione europea e che da una bella iniezione di fiducia in vista del delicato derby di campionato in programma lunedì contro il Pisa, al Franchi.

Queste le parole del terzino tedesco: "Lo Jagiellonia ha un buon stile di gioco palla al piede, lo sapevamo e essere stare compatti anche per condizioni climatiche e del campo, diversi da come siamo abituati. Nel secondo tempo abbiamo controllato di più, con più coraggio e un po' più di pressing. Loro hanno fatto una buona partita, noi abbiamo sfruttato le occasioni. Volevamo tenere lo 0-0, ma nel secondo tempo loro sono andati in difficoltà e noi siamo stati bravi con i singoli. Clima? Sapevamo che fosse freddo. Ma io sono tedesco, quindi non ho fatto fatica. Per qualcuno non è normale una situazione simile. Questa è la Conference".

Gosens ha poi parlato anche del campionato: "In estate sono stati spesi tanti soldi. Siamo un club storico e vogliamo raggiungere la salvezza facendo uno step in avanti come società, squadra e giocatori. Non tutte le stagioni sono come vorresti, ma stiamo lavorando per uscirne".