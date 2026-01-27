Insigne a un passo dal ritorno a Pescara, Conte risponde a Spalletti: le top news delle 18

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle frasi di Luciano Spalletti: "Dopo la partita preferisco staccare, soprattutto quando ci sono le tre partite. Io non ho capito cosa ha detto. Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male... ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui!".

Passi in avanti nella trattativa che riguarda Venezia, Fiorentina e Parma per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia in gialloblù. Il centrocampista, uscito dalle rotazioni di Paolo Vanoli dopo un inizio di stagione da titolare, è vicinissimo al Parma e già nelle prossime ore sono attese novità.

Jacopo Fazzini è un obiettivo importante per il centrocampo del Bologna, che vuole aggiungere qualità alla rosa di Vincenzo Italiano: secondo quanto da noi raccolto, i rossoblù lavorano con la Fiorentina per ottenere il giovane in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe il terzo affare in pochi giorni che si concretizza tra Bologna e viola, visto che pochi giorni fa si è concretizzato lo scambio tra Sohm e Fabbian.

Milan Djuric è un nuovo giocatore della Cremonese. Il suo trasferimento in Lombardia era ormai nell'aria da diversi giorni, ma adesso è diventato anche ufficiale, con i comunicati di entrambi i club. Questo l'annuncio dei grigiorossi: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive di Milan Djuric. Nato a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il 22 maggio del 1990, si forma calcisticamente in Italia tra Pesaro e Cesena e proprio con i bianconeri fa il proprio debutto a soli 17 anni. Attaccante di grande esperienza, in oltre 19 anni di carriera ha raccolto più di 550 presenze tra i Professionisti e nelle ultime stagioni ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma. Per lui si tratta di un ritorno all’ombra del Torrazzo: nel 2012-13 ha vestito la maglia grigiorossa nel campionato di Lega Pro, giocando 24 partite e mettendo a referto 4 gol e 3 assist. A livello internazionale ha segnato 7 gol in 15 partite con la Bosnia-Erzegovina. Bentornato in grigiorosso, Milan".

Intervenuto in occasione della commemorazione di Arpad Weisz, nel Giorno della Memoria 2026, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, si è soffermato con i cronisti presenti, tra cui l’inviato di TMW, anche sul calciomercato invernale dei rossoblù: “Sui rinnovi non ci sono passi avanti. Stiamo cercando un accordo economico con Remo Freuler e Riccardo Orsolini. Lucumi? Non lo so, è da un po' di tempo che non ci fa sapere. Ha ancora 1 anno e mezzo di contratto e siamo fiduciosi che magari in futuro troveremo una soluzione per allungare l’accordo”.

Ritorno al passato per Douglas Luiz, per i prossimi sei mesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista di proprietà della Juventus, che era passato al Nottingham Forest la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, farà infatti ritorno, formalmente, alla Juve, per poi essere girato in prestito secco all'Aston Villa, club dal quale i bianconeri lo hanno acquistato nell'estate del 2024, fino al termine della stagione. Il diritto di riscatto con il Nottingham Forest dunque decadrà e a giugno il centrocampista brasiliano tornerà al 100% alla Juventus, che a quel punto dovrà decidere il futuro del calciatore intavolando nuove trattative.

Brutte notizie per l'Inter, in vista dell'ultima giornata di League Phase di Champions. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Cristian Chivu non potrà infatti contare su Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro era presente all'inizio dell'allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile ma successivamente ha avvertito un fastidio muscolare e a causa di questo affaticamento non sarà a disposizione per la gara contro il Borussia Dortmund.

Agustin Albarracin è un nuovo giocatore del Cagliari, che ne ha depositato il contratto in queste ore, fa sapere il sito ufficiale della Lega Serie A: affare a titolo definitivo dal Boston River.

Giuseppe Commisso, figlio di Rocco, è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, dopo la scomparsa di suo padre dello scorso 17 gennaio. Ad annunciarlo è stato il club viola con il seguente comunicato: "ACF Fiorentina ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. Giuseppe Commisso assume la carica di Presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club".

Non è ancora finito il mercato della Fiorentina. La società vuole regalare due rinforzi a Paolo Vanoli e, come riportato da Matteo Moretto, è in contatto con il West Ham per provare a portare a termine due operazioni. La prima riguarda Kyle Walker-Peters, terzino destro che tanto piace a Fabio Paratici, che ha tentato di convincerlo nel recente passato ad accettare il Tottenham, senza successo. L'altro profilo monitorato è invece quello di Soungoutou Magassa, centrocampista in grado di ricoprire più ruoli.

La Juventus fa sul serio per Marcos Senesi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore centrale di proprietà del Bournemouth, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026. La volontà dei bianconeri è quella di bloccarlo per l'estate, quando arriverebbe a parametro zero e di conseguenza comporterebbe un esborso solo per l'ingaggio dell'argentino e per le commissioni che dovrà all'agente.

Non è ancora fatta per Alexsandro Amorim, ma il Genoa è davvero a un passo dal suo acquisto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma il brasiliano, dopo il blitz in Portogallo di Diego Lopez, direttore sportivo dei rossoblù, è più vicino al trasferimento in Serie A. In stagione il classe 2005 ha collezionato 21 presenze e 2 gol con l'Alverca.

Tomás Palacios saluta nuovamente l’Inter. L’Estudiantes de la Plata ha infatti comunicato l’arrivo del difensore argentino, in prestito annuale, dall’Inter.

Confermato, la pazza idea si realizzerà: il Pescara si appresta a perfezionare il romantico ritorno in biancazzurro di Lorenzo Insigne. Quello che sembrava soltanto un sogno di fine mercato si sta trasformando in una splendida realtà per il Delfino d'Abruzzo. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha trovato l'accordo con Insigne e il trasferimento si appresta ad essere adesso formalizzato e concluso. L'ex capitano del Napoli, svincolato dopo l'esperienza a Toronto e accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane, firmerà un contratto di 6 mesi con opzione e ripartirà dunque nel suo percorso dal campionato di Serie B.