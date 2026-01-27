Live TMW
Chelsea, a breve Rosenior presenta la partita di Champions contro il Napoli
Alla vigilia della sfida tra Napoli e Chelsea, l'allenatore dei Blues Liam Rosenior interverrà dalle 19.30 nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
