Riecco Arnau Martinez come idea di mercato in Serie A: stavolta su di lui c'è la Lazio

Nome nuovo per il mercato invernale della Lazio, che guarda in Spagna per un possibile rinforzo per le proprie corsie della difesa. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'ultimo profilo individuato dai biancocelesti risponde al nome di Arnau Martinez (22 anni), talento emergente attualmente in forza al Girona e che si caratterizza per la sua duttilità, che gli permette alla bisogna di agire anche come difensore centrale e persino a centrocampo.

Come riferito dall'emittente satellitare, sono stati avviati i contatti tra Lazio e Girona per Arnau Martinez, che nel suo contratto in vigore con la società catalana ha inserita una clausola di uscita da 14 milioni di euro. La volontà dei capitolini, si apprende, è quella di impostare la trattativa per un acquisto a titolo definitivo, ma su cifre più basse rispetto al valore della clausola.

Non è tra l'altro la prima volta che il nome di Arnau Martinez emerge come accostamento per una squadra della nostra Serie A, considerando che nello scorso mercato estivo il classe 2003 è stato seguito a lungo dalla Juventus e tenuto d'occhio dal Milan, oltre che dal Napoli, che lo aveva individuato quale potenziale alternativa a Juanlu Sanchez del Siviglia, trattativa quest'ultima che però non si è concretizzata.