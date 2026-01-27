TMW Sampdoria, il punto dall'infermeria prima dello Spezia: Depaoli ko, nessuna lesione per Viti

La Sampdoria perde Fabio Depaoli. L'esterno blucerchiato ha avvertito un problema fisico al termine del match di domenica scorsa pareggiato per 0-0 contro il Catanzaro nonostante comunque sia stato in campo per tutta la durata dell'incontro, recupero compreso. Gli esami strumentali svolti in giornata hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero non sono stati resi noti ma chiaramente un infortunio di questo genere potrebbe portare il difensore della squadra allenata da Gregucci e Foti a stare lontano dai campi per circa 20-30 giorni.

Nessuna lesione per Viti

Sospiro di sollievo invece per quanto riguarda Mattia Viti. Il difensore ex Empoli e Fiorentina ha sentito tirare all’altezza del flessore sinistro nella prima frazione di gara del match del "Ceravolo" venendo sostituto all'intervallo. Gli esami svolti in giornata hanno escluso lesioni ma solo un'infiammazione ad una vecchia cicatrice esistente già dai tempi del Sassuolo.

Dubbio per lo Spezia

Il giocatore arrivato dal Nizza nel corso della finestra invernale di calciomercato verrà monitorato nei prossimi giorni dallo staff medico e da quello tecnico blucerchiato ma per il momento resterebbe comunque in dubbio per la gara casalinga, uno scontro diretto per la salvezza, contro lo Spezia in programma sabato prossimo alle ore 19.30 al "Ferraris".