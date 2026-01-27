Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina, ripartirà dal Parma: trattativa chiusa, visite domani
Nuovo acquisto in arrivo per il Parma, che ha chiuso la trattativa con il Venezia per rilevare il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, attualmente alla Fiorentina in prestito proprio dalla società lagunare.
Domani potrebbe essere dunque già il giorno dell'annuncio ufficiale per Nicolussi Caviglia al Parma. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista scuola Juventus sta partendo proprio adesso per Parma e nella mattinata di domani si sottoporrà alle visite mediche con i ducali.
In estate la Fiorentina ha acquistato Nicolussi Caviglia dal Venezia con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. L'acquisto a titolo definitivo, concordato a 7 milioni di euro, sarebbe scattato al completamento del 50% delle presenze da 45 minuti con la Fiorentina, condizione che però naturalmente non poteva essere già maturata. Il Parma dovrebbe rilevarlo con la stessa struttura di formula, non è chiaro però se i paletti saranno i medesimi. In tutto questo osserva interessata anche la Juventus, che vanta il 10% sulla futura rivendita.