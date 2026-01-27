TMW Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina al Parma via Venezia: i nuovi termini dell'accordo

Il Parma si appresta a chiudere nelle prossime ore un colpo per rinforzare il proprio reparto di centrocampo, con l'arrivo di Hans Nicolussi Caviglia (25 anni) dalla Fiorentina, che aveva il calciatore classe 2000 a sua volta in prestito dal Venezia. In estate i viola avevano concordato con i lagunari un prestito con obbligo di riscatto da 7 milioni di euro condizionato alla presenza del centrocampista nel caso in cui avesse totalizzato il 50% delle partite della sua squadra, per almeno 45 minuti.

Come appreso da TMW, per Nicolussi Caviglia il Parma ha concordato nuove condizioni con il Venezia rispetto a quelle stabilite in precedenza con la Fiorentina. La formula è sempre un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, ma con nuovi paletti necessari per far scattare l'acquisto a titolo definitivo. Niente più presenze, ma il risultato di squadra: Nicolussi Caviglia diventerà un giocatore di proprietà del Parma nel momento in cui la squadra ducale dovesse ottenere la salvezza e la certezza di essere presente anche nel prossimo campionato di Serie A.

A quel punto, il Parma verserà 6 milioni di euro, e non i 7 che invece erano stati previsti per la Fiorentina, nelle casse del Venezia. Ancora qualche ora e l'affare sarà pure ufficiale, domani mattina Nicolussi Caviglia si sottoporrà alle visite mediche con la sua nuova squadra. Il trasferimento, infine, vede come parte coinvolta anche la Juventus, che vanta il 10% sulla futura rivendita.