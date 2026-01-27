Abraham e Douglas Luiz, insieme all'Aston Villa per sognare in grande dopo l'esperienza in A

C’è sempre qualcosa di profondamente romantico nei ritorni. L’Aston Villa lo sa bene e in questa fase della stagione ritrova due volti che, in momenti diversi, hanno lasciato un segno profondo a Villa Park: Douglas Luiz e Tammy Abraham.

Il ritorno del centrocampista, seppur per soli sei mesi (ma ancora non ufficiale), ha il sapore di una scelta strategica. Il centrocampista brasiliano rientra formalmente alla Juventus dopo l’esperienza al Nottingham Forest e viene immediatamente girato in prestito secco proprio all’Aston Villa, la squadra che lo aveva consacrato in Premier League. Un’operazione che va oltre la nostalgia: Luiz conosce l’ambiente, il campionato e soprattutto il sistema di Unai Emery, nel quale può tornare a essere un perno per equilibrio, qualità e leadership in mezzo al campo. In una stagione in cui il Villa sta spingendo forte su più fronti, ritrovare un protagonista di questo calibro potrebbe essere un valore aggiunto enorme.

Accanto a lui, ecco Tammy Abraham. Un nome che evoca immediatamente gol, Wembley e promozione. L’attaccante inglese rientra dopo anni di successi europei, ma con un passato che a Birmingham non è mai stato dimenticato. I 25 gol del 2018/19 restano una pietra miliare della storia recente del club, così come la sensazione che, con lui in campo, tutto fosse possibile. Oggi l’Aston Villa è una squadra matura, ambiziosa, costruita per stare in alto. Emery sta firmando una stagione straordinaria e guarda senza timori agli obiettivi più prestigiosi. In questo contesto, i ritorni degli ex Serie A non sono semplici operazioni di mercato: sono innesti mirati, capaci di dare spessore, esperienza e identità a un gruppo che sogna in grande. E a volte, per continuare a volare, serve proprio tornare a casa.