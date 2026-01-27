Lorenzo Insigne torna al Pescara: quando Giovanni Storti vale di più di un comunicato

Bastano pochi secondi, una Gif piazzata al momento giusto e il messaggio è arrivato forte e chiaro. Il Pescara affida ai social – e in particolare a un post su X – quello che somiglia molto a un indizio, neanche troppo criptico, sul ritorno di Lorenzo Insigne in biancazzurro. Nessun nome, nessun annuncio ufficiale, ma quel tipo di contenuto che nel calcio moderno equivale a un sorriso complice rivolto ai tifosi.

La Gif scelta dal club abruzzese, che cita una delle frasi più iconiche del film 'Tre uomini e una gamba" di Aldo, Giovanni e Giacomo, gioca sull’attesa, sull’allusione, su quel “lo sappiamo tutti, ma facciamo finta di niente” che ormai accompagna molte operazioni di mercato. Tradotto: il Pescara sa bene cosa sta facendo e sa soprattutto a chi sta parlando. Ai tifosi che hanno immediatamente collegato quel post a uno dei simboli più amati della storia recente del club: Lorenzo Insigne.