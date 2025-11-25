Insigne: "Napoli, polemiche inutili. Il Milan ha gli stessi punti e festeggia, qui si critica"

Il Napoli è chiamato ad affrontare il Qarabag stasera in Champions League dopo aver battuto l'Atalanta sabato scorso al Maradona. In quell'occasione sugli spalti era presente anche Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro, attualmente senza squadra dopo la fine dell'esperienza in MLS con il Toronto FC. L'ex numero 24 del Napoli, intanto, parla proprio della formazione di Antonio Conte:

"Il mister l’ho avuto in Nazionale, è una garanzia. Non li fa mollare un centimetro, penso che ci siano un po’ di polemiche inutili perché il Napoli ha 25 punti, la Roma 27. Loro stanno bene, oppure il Milan a 25 punti festeggia e noi a 25 punti dobbiamo criticare, leggere sui giornali che il Napoli sta facendo male. Penso che il Napoli sta facendo benissimo. Il campionato è lungo, penso che alla fine dirà la sua”, le parole di Insigne a 'Viva el Futbol'.

Per Insigne il futuro potrebbe essere alla Lazio. Da tempo, infatti, circolano voci sull'interesse della società biancoceleste, su tutti dell'allenatore Maurizio Sarri. Proprio quest'ultimo domenica scorsa ha parlato così del tema, sviando il discorso: "Se le voci sono vere? Non m'interesso di mercato. Se mi piacerebbe? La risposta è la stessa".