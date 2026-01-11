Intensità, ritmo e gol nel primo tempo: McTominay risponde a Dimarco, Inter-Napoli 1-1

Terminato il primo tempo, Inter e Napoli tornano negli spogliatoi con il risultato di 1-1 per l'intervallo della sentitissima sfida Scudetto che chiude la domenica della 20^ giornata di Serie A. Una sola, grande sorpresa nelle formazioni ufficiali e riguarda la presenza di Beukema nella difesa del Napoli, con conseguente avanzamento sia di Di Lorenzo che di Politano. Nell'Inter invece ci sono i protagonisti previsti, con la ThuLa che si ricompone.

L'intensità è stata una delle chiavi principali nel primo tempo del Meazza. Quella che ha proposto sin da subito il Napoli, feroce nelle primissime aggressioni, tanto da rendere l'Inter incapace di manovrare con efficacia. Almeno fino al 9', quando la potenza di fuoco nerazzurra si distende in tutta la sua forza: avvia Zielinski recuperando su McTominay, l'azione passa poi per Lautaro Martinez e Thuram, che trova l'inserimento di Dimarco, letale nell'incrociare un mancino teso in diagonale per l'1-0.

Trovato il vantaggio, cresce la prestazione dell'Inter che inizia pian piano anche a prendere campo. Come però avvenuto in partenza, la superiorità territoriale non implica supremazia. Ed anzi, conduce alla risposta dell'altra squadra. Il Napoli trova infatti il guizzo giusto al 26', con Spinazzola che sfonda a sinistra e fa correre Elmas, sul cui cross McTominay brucia sul tempo Akanji e, facendosi perdonare per l'errore sul gol del vantaggio nerazzurro, fa 1-1. L'Inter continua comunque a costruire e produrre, impegnando Milinkovic-Savic soprattutto con un colpo di testa di Thuram. L'ultima conclusione prima dell'intervallo porta la firma di Bisseck, ma non è abbastanza angolata o potente. Inter e Napoli fanno rientro negli spogliatoi sul risultato di parità.

