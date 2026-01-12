Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"

Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Dimitri Conti
Oggi alle 00:30Serie A
Dimitri Conti

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan: "Oggi ho corso tanto, ma sono felice della prova di tutta la squadra contro un grande avversario. Abbiamo giocato bene sia a livello offensivo che difensivo, peccato per il gol al 90', è stata buona anche la reazione con la traversa di Brescianini e il tiro di Moise (Kean, ndr). Vuol dire che ci credevamo, dobbiamo solo continuare così".

Sentite di essere in crescita?
"Il risultato sta stretto ma con un avversario così è sempre un punto guadagnato. Ora dobbiamo solo lavorare, allenamento per allenamento e partita per partita che se l'atteggiamento è questo possiamo uscire da questa situazione".

Quanto aiuto vi danno i tifosi?
"Loro sono sempre stati con noi, quando poi offriamo prestazioni così in cui non molliamo ed esultiamo per gli interventi difensivi credo che anche loro si esaltano. Hanno cantato tutta la partita, così stando uniti possiamo uscirne".

Il prossimo impegno vi porta a Bologna. Come ci arrivate?
"Adesso dobbiamo recuperare, abbiamo una settimana lunga. Allenamento per allenamento, curiamo quei minimi dettagli che ci sono mancati in queste due partite e andiamo a Bologna con lo stesso atteggiamento e la stessa unione di oggi per prendere una vittoria contro una squadra molto forte".

Articoli correlati
Fiorentina, Ndour: "Cambiato lo spirito, stiamo meglio fisicamente. Punto guadagnato"... Fiorentina, Ndour: "Cambiato lo spirito, stiamo meglio fisicamente. Punto guadagnato"
L'Udinese dissolve subito l'entusiasmo post Napoli: tutto troppo facile per la Fiorentina... L'Udinese dissolve subito l'entusiasmo post Napoli: tutto troppo facile per la Fiorentina
Fiorentina, Ndour e Martinelli rinunciano alla Nazionale per degli acciacchi fisici... Fiorentina, Ndour e Martinelli rinunciano alla Nazionale per degli acciacchi fisici
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"... Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"
Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i... Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"... Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"
Isaksen chiarisce le ambizioni della Lazio: "Questo è un club che deve stare in Europa"... Isaksen chiarisce le ambizioni della Lazio: "Questo è un club che deve stare in Europa"
Zaniolo domani si opera al ginocchio, anche l'Udinese conferma: "Pulizia meniscale"... Zaniolo domani si opera al ginocchio, anche l'Udinese conferma: "Pulizia meniscale"
Napoli, Juan Jesus e il duello con Thuram: "Grande attaccante, ma sfida non complicata"... Napoli, Juan Jesus e il duello con Thuram: "Grande attaccante, ma sfida non complicata"
Calhanoglu fuori per infortunio in Inter-Napoli, domani sarà valutato. Sospetto affaticamento... Calhanoglu fuori per infortunio in Inter-Napoli, domani sarà valutato. Sospetto affaticamento
Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
2 Real Madrid, Xabi Alonso minimizza: "La Supercoppa è il trofeo meno importante dell'anno"
3 Isaksen chiarisce le ambizioni della Lazio: "Questo è un club che deve stare in Europa"
4 Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"
5 Supercoppa di Spagna, incasso record per il Barcellona. Ma ride anche il Real Madrid
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
Immagine top news n.1 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
Immagine top news n.2 L'Inter brilla ma balla in difesa e non batte il Napoli. Allungo fallito, Chivu però vede positivo
Immagine top news n.3 Tutti vogliono Raspadori: la Roma aspetta, il Napoli osserva, l'Atalanta studia l'inserimento
Immagine top news n.4 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.5 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.6 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.7 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"
Immagine news Serie A n.2 Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"
Immagine news Serie A n.4 Isaksen chiarisce le ambizioni della Lazio: "Questo è un club che deve stare in Europa"
Immagine news Serie A n.5 Zaniolo domani si opera al ginocchio, anche l'Udinese conferma: "Pulizia meniscale"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Juan Jesus e il duello con Thuram: "Grande attaccante, ma sfida non complicata"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.5 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.5 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)