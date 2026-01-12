Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan: "Oggi ho corso tanto, ma sono felice della prova di tutta la squadra contro un grande avversario. Abbiamo giocato bene sia a livello offensivo che difensivo, peccato per il gol al 90', è stata buona anche la reazione con la traversa di Brescianini e il tiro di Moise (Kean, ndr). Vuol dire che ci credevamo, dobbiamo solo continuare così".

Sentite di essere in crescita?

"Il risultato sta stretto ma con un avversario così è sempre un punto guadagnato. Ora dobbiamo solo lavorare, allenamento per allenamento e partita per partita che se l'atteggiamento è questo possiamo uscire da questa situazione".

Quanto aiuto vi danno i tifosi?

"Loro sono sempre stati con noi, quando poi offriamo prestazioni così in cui non molliamo ed esultiamo per gli interventi difensivi credo che anche loro si esaltano. Hanno cantato tutta la partita, così stando uniti possiamo uscirne".

Il prossimo impegno vi porta a Bologna. Come ci arrivate?

"Adesso dobbiamo recuperare, abbiamo una settimana lunga. Allenamento per allenamento, curiamo quei minimi dettagli che ci sono mancati in queste due partite e andiamo a Bologna con lo stesso atteggiamento e la stessa unione di oggi per prendere una vittoria contro una squadra molto forte".