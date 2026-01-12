Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 contro il Napoli: "Accetto il pareggio, sapevamo di affrontare una squadra forte. Dispiace andare in vantaggio due volte e farsi rimontare, ma il Napoli ti mette in difficoltà in ogni parte del campo. Un peccato, ma ci prendiamo il punto".

Ormai è un vero difensore bomber della Serie A. Sembra però ritrovato rispetto alla scorsa stagione. Che era successo?

"Sono d'accordo, io su me stesso sono molto autocritico e cercavo sempre di migliorare per uscire dalle difficoltà vissute lo scorso anno. Ma non riuscivo. Con la fine dell'anno, ripartire con un nuovo allenatore mi ha aiutato tantissimo, il mister ha creduto in me, trasmettendomi tranquillità e facendomi lavorare sulle cose giuste per lui. Ed eccoci qua. Stiamo andando bene, continuiamo a lavorare".

Cosa vi fa pensare di poter vincere?

"Questa squadra poteva vincere di più negli ultimi anni, ma ha lottato ogni partita ed è sempre arrivata punto a punto con le avversarie, tranne nell'anno del Napoli di Spalletti. Dopo la fine della scorsa stagione era giusto ripartire con un nuovo allenatore e dare una rinfrescata di testa, mentalmente eravamo arrivati. Ora si vede un miglioramento e una squadra dominante per tutti i 90 minuti. Questo non toglie che con mister Inzaghi abbiamo fatto grandi stagioni e partite, quest'anno però ci vedo molto sul pezzo per tutta la partita".

Spesso la vedevamo uscire prima della fine.

"Basta, non dico più niente su questa cosa, sennò creiamo polemiche".