Inter, Ausilio: "Pio e Bonny per qualcuno erano dei rischi, così come Chivu..."

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del 21° Scudetto.

La scelta Cristian Chivu?

"Ero avvantaggiato, conoscevo le qualità che poi ha dimostrato di avere. In molti pensavano che non fosse adatto ad una squadra con campioni come l'Inter. Ha avuto intelligenza, sensibilità grande capacità di gestione. E poi ha avuto un approccio moderato, di conoscenza, in questo il Mondiale per Club ha aiutato. Poi ha trovato le motivazioni giuste e piano piano abbiamo costruito questa meraviglia, fatta di uomini prima e grandi calciatori poi".

Le scelte fatte in attacco?

"Sapevamo di dover portare qualcosa di fresco, qualche novità. Abbiamo scelto ragazzi che potessero stare dietro ai titolarissimi, poi col tempo sono arrivate le convinzioni e tutti hanno dato il proprio contributo. Pio e Bonny potevano sembrare dei rischi, ma sapevamo che le qualità c'erano".

In futuro Marotta ha detto che punterete sui giovani e sugli italiani come Palestra...

"Gli ultimi anni di mercato abbiamo cercato di avere un occhio di riguardo verso i giovani italiani. Io penso sempre che la cosa migliore sia cercare la qualità. Ora vogliamo portare anche qualche giovane con qualcuno di esperienza, un mix. Andremo avanti in questa direzione".