Live TMW Inter, Bisseck: "Mi sento sempre meglio, la chimica con Luis Henrique cresce"

17.07 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Yann Bisseck, giocatore dell' Inter, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella ventunesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.19 - Inizia la conferenza.



State imparando a gestire la sofferenza nei finali:

"In Serie A non esistono partite semplici, il mister ci ha insegnato a giestre e soffrire nel corso della gara, penso che ci stiamo riuscendo bene".



Sei riuscito a ritrovare la titolarità:

"All'andata non era andata come speravo, venivo da un infortunio, non ero al 100%. Sono a disposizione del mister e mi sento meglio, penso di star ritrovando fiducia".



Ti trovi bene con Luis Henrique:

"Si stiamo trovando la chimica, capisco come gioca e come vuole la palla. Stiamo facendo bene, possiamo ancora migliorare nelle due fasi e penso la strada sia giusta".

