Mondiale 2026, le potenziali rivali dell'Italia - La stella è il CT spagnolo: guida al Qatar

Se supererà il play-off di marzo, l'Italia al Mondiale sarà nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar

Il Qatar, paese ospitante del Mondiale 2022, si è assicurata il biglietto per il Nord America grazie alla vittoria per 2-1 sugli Emirati Arabi Uniti dello scorso 14 ottobre. Prima qualificazione sul campo per la nazionale del Medio Oriente, ha staccato il pass per la Coppa del Mondo 2026 nonostante cinque sconfitte nella fase di qualificazione. Nell'unico precedente nel 2022 ha incassato tre sconfitte in altrettante partite e ha realizzato un solo gol, quello di Mohammed Muntari nella sfida persa 3-1 contro il Senegal.

La formazione

Nazionale poco dotata dal punto di vista tecnico, è composta quasi unicamente da calciatori che militano nel campionato locale. Il capitano è Akram Afif, oggi all'Al-Sadd ma con un passato in Europa tra Belgio e Spagna. Il portiere Barsham è il fratello minore del campione olimpico di salto in alto Mutaz Essa Barshim, ovvero colui che condivise l'oro col nostro Tamberi a Tokyo 2020.

Qatar (4-4-2) - Barsham; Al Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Braik; Al Ganehi, Boudaif, Madibo, Edmilson; Ali Almoez, Afif.

La stella - Ali Almoez

Da anni centravanti dell'Al-Duhail SC, squadra in cui milita tra gli altri l'ex Lazio Luis Alberto, il classe '96 è centravanti che in nazionale ha realizzato 60 reti in 125 partite. Da ragazzo ha giocato anche in Europa, è cresciuto tra Eupen (Belgio) e LASK (Austria) ed è tornato in Qatar non prima di un'avventura in Spagna.

Commissario tecnico - Julen Lopetegui

Alla guida del Qatar dallo scorso 1° maggio, disputerà il suo primo Mondiale dopo aver sfiorato la partecipazione nel 2018 quando era alla guida della Spagna. In quella occasione, due giorni prima dell'esordio al campionato del mondo di Russia, fu esonerato perché poche ore prima aveva ufficializzato il suo accordo col Real Madrid in vista della successiva stagione. Non una gran mossa, anche perché alla guida del club più importante al mondo durerà poi solo poche settimane.

Carriera da allenatore di altissimo livello: ha guidato il Porto e poi il Siviglia con cui ha vinto un Europa League. Prima del trasferimento in Qatar le avventure in Premier League alla guida di Wolverhampton e West Ham.