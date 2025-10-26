Bernardo Silva, che frecciata al City: "Siamo stati pessimi in difesa. Non era colpa dell'arbitro"

Cinquantasei giorni dopo il Manchester City torna a perdere in Premier League. A distanza di circa due mesi da quel ko subito in rimonta contro il Brighton, gli sky blues non hanno saputo fare breccia nell'organizzazione e nel muro dell'Aston Villa, venendo purgati da Cash per 0-1. Bernardo Silva, centrocampista del City, è intervenuto al termine della partita ai microfoni di Sky Sports UK: "Direi che abbiamo giocato abbastanza bene con la palla. I nostri concetti offensivi sono stati piuttosto buoni. Anche se non abbiamo segnato, abbiamo avuto delle occasioni. Li abbiamo costretti a difendersi bassi e in alcuni momenti hanno faticato", ha riconosciuto.

Analizzando poi il bicchiere mezzo vuoto: "Dall’altra parte, però, siamo stati davvero pessimi in difesa. Il nostro pressing è stato molto scarso, arrivavamo sempre due secondi in ritardo su ogni duello. È stata questa la sensazione, anche se i nostri concetti offensivi erano buoni. Ma se il pressing non funziona, lasci che la partita diventi una gara di transizioni. Quando il nostro pressing non è buono, non giochiamo bene. Ovviamente loro sono una squadra molto forte, una squadra da Champions League, con tanti giocatori di qualità. Credo che oggi i nostri concetti difensivi siano stati davvero pessimi", ha rincarato la dose il portoghese.

Sull'episodio dal quale è nato il gol di Cash al 19': "È una decisione minore, non come un rigore o un cartellino rosso che cambia la partita. La realtà è che doveva essere fallo. Non è stato fischiato e hanno segnato dal corner. È stato un po’ frustrante per noi, ma fa parte del calcio. Queste piccole cose non sono così importanti. L’arbitro ha detto che pensava fosse un angolo. Le persone sbagliano, basta chiedere scusa e andare avanti. Non essere arroganti. Come ho detto, non è per quello che abbiamo perso la partita. Oggi non era colpa dell’arbitro". Per poi concludere: "C’è ancora tanta strada da fare. Non voglio trarre troppe conclusioni. Ci piacerebbe essere in cima, ma non lo siamo".