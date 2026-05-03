Inter, Calhanoglu si prepara alla festa scudetto: l'immagine postata sui social dal giocatore

C'è tanta attesa in casa Inter per la sfida di questa sera contro il Parma. Una partita che potrebbe regalare il 21° titolo della storia alla formazione nerazzurra. Il primo da allenatore per Cristian Chivu protagonista con la sua squadra di una bella cavalcata in vetta alla classifica. Dopo il pareggio di ieri del Napoli sul campo del Como, a Lautaro e compagni basterà un pareggio contro i ducali di Carlos Cuesta per brindare al titolo.

E si prepara alle celebrazioni anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, attraverso una storia su Instagram ha pubblicato un'immagine in cui è ritratto un ricamo raffigurante la coppa dello scudetto, quella vinta nel 2023-2024 in nerazzurro, e una seconda in via di compimento. La data è quella di oggi e il match è Inter-Parma.