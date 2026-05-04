Inter campione, Calhanoglu: "Scudetto importante per noi dopo tutti i casini dell'estate"

Il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la conquista dello scudetto: "È un traguardo molto importante per noi, soprattutto per tutto quello che è successo fuori dal campo, anche tutti i casini dell’estate ovviamente fuori da noi. Complimenti alla squadra perché abbiamo vinto uno Scudetto meritatissimo e siamo felici. Chivu è il primo uomo. Proprio per questo siamo diventati ancora più gruppo, ancora più famiglia. Anche grazie al mister Cristian Chivu siamo stati tutti più uniti. È uno scudetto meritatissimo, siamo davvero contenti.

Chivu è stato il primo a darmi fiducia, ho cercato di dare tutto per lui e per la squadra. Peccato per gli infortuni, poteva essere la mia miglior stagione, ma penso di aver dato il mio contributo. Ho preferito parlare poco fuori dal campo e dimostrare tutto con i fatti in partita".